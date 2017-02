Apple Remote Desktop 3.9 mit wichtigen Neuerungen

Gerade in großen Unternehmen mit Zweigstellen und langen Gängen sind Remote-Lösungen zur Fernwartung von Computern eine hilfreiche und praktische Lösung. Doch auch im privaten Umfeld kann eine derartige Lösung von Vorteil sein, wenn eine Telefondiagnose nicht mehr ausreicht. Eine bewährte Lösung im Mac-Bereich ist Apple Remote Desktop (App: ), welches vor 15 Jahren für Mac OS X erschien und die Steuerung von Macs ab Mac OS 8.1 ermöglichte.In diesem Zusammenhang hat Apple nun einige Anpassungen vorgenommen, um das System auf den aktuellen Stand der Sicherheitstechnik zu bringen. Mit dem Update von Apple Remote Desktop auf Version 3.9 gibt es daher einen neuen Kompatibilitätsmodus, der aktiviert werden muss, um auch ältere Systeme bis einschließlich OS X 10.9 Mavericks verwalten und gegebenenfalls steuern zu können. Mithilfe der Touch-Bar-Unterstützung hat Apple außerdem die Fernsteuerung verbessert. So lässt sich hier ein Zeiger aktivieren, der den Nutzer am entfernten Computer auf bestimmte Bereiche des Bildschirms hinweisen kann.Gerade bei der Verwaltung vieler Macs äußerst hilfreich ist die Möglichkeit, angelegte Computer-Listen mit ihren Anmeldedaten zu exportieren und zu importieren. Das hierbei angelegte Archiv ist selbstverständlich verschlüsselt, um einen unberechtigten Zugriff zu verhindern. Wer sich für Apple Remote Desktop interessiert, erhält es im Mac App Store zum Preis von 79,99 Euro . Für bestehende Nutzer ist das Update freilich kostenlos. Mindestvoraussetzung für Apple Remote Desktop 3.9 ist OS X 10.10.5 Yosemite.