Angebliche Review-Manipulation: Apple wirft Entwickler-Helfer aus dem App Store

Wortloser Rauswurf

Apples Stellungnahme

Letzte Cache-Versionen der App-Store-Seiten für Dash 3 (4. Oktober 2016)

Die letzten Tage der App

Unter App-Programmierern ist »Dash« ein bekannter Name. Die App für macOS und iOS versorgte sie seit 2013 mit einem Browser durch die Dokumentationen der zahlreichen Entwicklerschnittstellen und stellte auch Beispielcode zur Verfügung.Nun ist die App allerdings nicht mehr zu finden; Apple hat sie aus den Stores geworfen und den Entwickler-Account des Programmierers Bogdan Popescu gesperrt. Zunächst gab Apple dafür aber offensichtlich keinen Grund preis, weswegen sich Popescu per Blog an seine Kunden wandte und seine Verwirrung über den Schritt Apples kundtat. Angeblich hatte er lediglich beantragt, sein persönliches Entwickler-Konto in ein Firmenkonto seines Unternehmens Kapeli umzuwandeln. Daraufhin verschwanden seine Anwendungen aus dem Angebot - wie er vemutete, ein normaler Vorgang während der Kontomigration.Auch nach Apples Bestätigung, dass die Umwandlung erfolgreich durchgeführt wurde, kehrten die Apps aber nicht zurück und er konnte sich nicht mehr bei iTunes Connect anmelden. Erst nachdem auch erste Online-Publikationen über den Fall berichteten, äußerte sich Apple in Gestalt von Phil Schiller zu dem Sachverhalt. Demnach seien Apps und Konto wegen »betrügerischem Benehmens« gesperrt worden. Konkret gäbe es Hinweise auf manipulierte App-Store-Reviews. Popescu beschwor sogleich in seinem Blog, nichts Derartiges unternommen zu haben.Da die App nicht mehr im Store zur Verfügung steht, lassen sich die allerjüngsten Reviews nicht mehr reproduzieren. Der letzte Google-Cache der US-Angebotsseite aus dem Mac App Store stammt allerdings vom 4. Oktober 2016, ist also relativ aktuell. Dort prangten auf der Frontseite zwei Ein-Sterne-Bewertungen, die dem Entwickler vorwarfen, mit dem jüngsten Update vom August die Stabilität der App geopfert zu haben. Insgesamt allerdings stand die aktuelle Version bei durchschnittlich 4 Sternen bei 8 Bewertungen und alle Versionen gemeinsam bei 4,5 Sternen und 322 Bewertungen. Ähnlich sieht es bei der letzten Cache-Version der iOS-Variante aus.Natürlich ist im Nachhinein und von außen nicht zu verifizieren, ob es sich bei allen guten Bewertungen um echte Nutzerbewertungen handelte. Doch nach dem Rauswurf der Dash-App äußerten sich viele Entwickler auf Twitter positiv über die App, was zumindest auf eine gewisse Beliebtheit schließen lässt. Ob eine Rückkehr Popescu in die offiziellen App Stores möglich, bleibt abzuwarten. Bis auf Weiteres steht Dash somit nur noch für macOS zur Verfügung, allerdings lediglich außerhalb des Mac App Stores zu beziehen.Weiterführende Links: