Amazon startet Music Unlimited - ein Konkurrent für Apple Music

Das Abo

Echo kompatibel

Deutschlandstart

Bisher bot das Unternehmen Amazon lediglich für Prime-Kunden eine Musik-Streaming-Plattform an, die allerdings auf eine Auswahl von »wenigen« Millionen Songs limitiert ist. Nun startet der Online-Versandhändler einen Musik-Streamingdienst, der auch unabhängig von einer Prime-Mitgliedschaft abonniert werden kann. Amazons Music Unlimited könnte also zu einer gefährlichen Konkurrenz von Spotify und Apple Music werden.Da der Dienst bisher nur in den USA zur Verfügung steht, sind demnach auch die Abo-Preise zunächst nur in Dollar bekannt. So kostet Amazon Unlimited dort 9,99 US-Dollar im Monat. Amazon-Prime-Kunden bezahlen 7,99 Dollar monatlich oder 79,00 Dollar für ein ganzes Jahr. Bald wird es auch ein Familienangebot für bis zu sechs Personen geben. Hier beträgt der Preis 14,99 Dollar im Monat oder 149 Dollar im Jahr. Somit sind die Preise die gleichen wie bei Apple Music in den USA. Music Unlimited kann 30 Tage lang gratis getestet werden.Eine weitere Abo-Option ist der »Echo-Plan«. Hier zahlt man zwar nur 3,99 Dollar im Monat, jedoch wird der Nutzer hier stark limitiert. Das Abo kann nur mit einem einzelnen Amazon Echo, Echo Dot, oder Amazon-Tap-Lautsprecher genutzt werden.Music Unlimited ist natürlich auch mit dem Amazon-Echo-System kompatibel. Amazon Echo ist ein Lautsprecher, der allein mit der Stimme gesteuert wird. Der Nutzer kann so mit dem eingebauten Alexa-Voice-Service das Kommando zum Abspielen von Musik geben.Bis zum Ende des Jahres soll Amazon Music Unlimited auch in Deutschland verfügbar sein. Einen konkreten Termin und Preise nennt das Unternehmen allerdings noch nicht. Jedoch ist davon auszugehen, dass man sich hier an den Preisen der US-Variante orientieren wird.Weiterführende Links: