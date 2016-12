AirPods: Akkutausch außerhalb der Garantie für 67,10€

Nachdem am Dienstag der von vielen lang ersehnte Verkauf der AirPods begann, sind mittlerweile auch die Reparaturkosten für die kabelfreien Bluetooth-Kopfhörer von Apple bekannt. Sofern man nicht für 179 Euro ein neues Paar AirPods kaufen möchte, bietet Apple demnach als Alternative auch den Austausch der integrierten Akkus an. Innerhalb des Garantiezeitraums von einem Jahr ist der Akkutausch - vermutlich einmalig - kostenlos.Außerhalb des Garantiezeitraums fällt hingegen eine Austauschgebühr an, die sich in Deutschland auf 67,10 Euro beläuft . Ob dabei tatsächlich der Akku selbst nur ausgetauscht wird oder Apple die AirPods vollständig tauscht, ist nicht bekannt. Im Fall eines vollständigen Austauschs wäre der Kunde aber gezwungen, die neuen AirPods erneut mit seinen Geräten bzw. dem iCloud-Konto zu verknüpfen.Ebenfalls noch nicht geklärt sind die Konditionen bezüglich einer abgeschlossenen Garantieverlängerung wie Apple Care. Üblicherweise deckt diese bei iPhone und Mac auch ergänzendes Zubehör ab, welches von Apple selbst hergestellt wurde. Explizit aufgeführt sind die AirPods in den Bedingungen aber bislang nicht.