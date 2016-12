Adventskalender von Apple im iTunes Store

Nachdem Apple in den vergangenen Jahren in den iTunes-Adventskalendern teilweise kostenpflichtige Apps verschenkt hat, bietet der Konzern in diesem Jahr auf iTunes einen Adventskalender , der täglich einen Film in HD für 3,99 Euro zum Kauf anbietet. Die Filme sind jeweils nur einen Tag vergünstigt erhältlich. Die Genres hat Apple auf Blockbuster, Familienfilme oder Weihnachtsklassiker eingegrenzt. Mit einem täglichen Blick auf den jeweils vergünstigten Film lässt sich eventuell ein Schnäppchen machen.Am heutigen 02. Dezember ist der Film „Bridge of Spies - Der Unterhändler“ im Angebot. Der im Kalten Krieg spielende Film mit Tom Hanks erzählt die Geschichte eines Anwalts, der die Freilassung eines in der UdSSR verhafteten U2-Piloten erwirken soll. Diese unmöglich erscheinende Aufgabe konfrontiert ihn mit den großen Problemen der damaligen politischen Situation.Nach dem Kauf des Films lässt sich dieser beliebig oft ansehen und herunterladen. Der Adventskalender läuft im iTunes Store noch bis zum 24. Dezember. Die Auswahl der Filme stellt ein Geheimnis dar und so kann man sich jeden Tag aufs Neue überraschen lassen.Weiterführende Links: