29 Top-Apps für den Mac im Sonderangebot

Der zweite Teil unserer heutigen Aufstellung preisreduzierter Apps beschäftigt sich mit dem Mac App Store. Für Apples Computer läuft aktuell unter anderem das Projekt »12 Star Apps«, in dem europäische Entwickler ihre Produkte wie etwa Ulysses (-25%) oder ByWord (-50%) vergünstigt anbieten. Weiterhin finden sich bekannte Apps wie Day One (-25%) und eine Menge berühmter Spieletitel von Tomb Raider über Total War und BioShock bis hin zu Civilization. Nachfolgend die Übersicht:statt 19,99 €Als Firmenerbe mit Kenntnissen in allen Kampfkünsten rächt Batman mit seiner ausgefeilten Ausrüstung die Opfer krimineller Intrigen und legt den Bösen das Handwerk. Doch oftmals ist neben der Konfrontation auch der Schatten eine Möglichkeit, um ans Levelziel zu gelangen. (OS X 10.9+)statt 19,99 €Nach einem Flugzeugabsturz gelangt man in die geheimnisvolle Unterwasserstadt Rapture. Aufgrund von Experimenten werden die dortigen Einwohner von einer gefährlichen Substanz dezimiert. (OS X 10.9.5+) Auch der dritte Teil der Serie ist aktuell stark reduziert: 9,99 € statt 29,99 € (OS X 10.8.3+)statt 11,99 €Minimalistischer Text-Editor mit Markdown-Unterstützung und HTML- sowie PDF-Export. Verknüpfungen, Fußnoten und Tabellen sind ebenso enthalten wie der Sync zur zugehörigen iOS-App. (OS X 10.8+)statt 29,99 €In diesem Strategieklassiker begleitet man eine Volk durch die Epochen der Menschheitsgeschichte und kann dabei sowohl militärische als auch wirtschaftlich-diplomatische Erfolge anstreben. Die Online-Funktion ist nicht enthalten. (OS X 10.8.5+) Auch der jüngste Titel der Serie ist (leicht) reduziert: 54,99 € statt 59,99 € (OS X 10.11+)statt 9,99 €Per Tastaturkürzel lassen sich mit diesem Werkzeug innerhalb jeder App die Farbwerte jedes Pixels auswählen, anpassen und organisieren. Das Ergebnis landet automatisch in der Zwischenablage. (OS X 10.9+)statt 39,99 €Die zweite Version der bekannten Tagebuch-App erlaubt mehrere Fotos pro Tageseintrag, die Kategorisierung der Einträge für verschiedene Tagebücher, neue Metadaten und einen verbesserten Day One Sync. (OS X 10.11+)statt 29,99 €Unkompliziertes Erstellen von Präsentationen anhand von Textdokumenten, das Designen übernimmt das Programm. Dafür stehen 15 verschiedene Themen zur Verfügung. (OS X 10.10+)statt 19,99 €Sauron ist erstarkt und so versucht eine kleine Gruppe Abenteurer wenigstens den Norden vor den Einfluss Saurons zu schützen. Die Reise in die vereisten Gebirgsketten schweißt sie zusammen. Auch hier müssen die Systemanforderungen unbedingt beachtet werden. (OS X 10.7.5+)statt 19,99 €Als Sicherheitschefs Adam Jensen ist man in dieser Ultimate Edition des Action-Rollenspiels einer großen Verschwörung auf der Spur. In dieser Welt verschwimmen die Grenzen zwischen Mensch und Maschine. (OS X 10.7.3+)statt 49,99 €Die professionelle DJ-Software verspricht nicht nur beste Soundqualität, sondern auch High-Definition Waveforms, Audio-Effekte, 4 Decks und Hardware-Integration. (OS X 10.9+)