23 Top-Apps für iPhone und iPad im Sonderangebot

Aufgrund der großen Zahl an Weihnachtsaktionen haben wir die Zusammenstellung der attraktivsten Rabatte im App Store heute in zwei Teile aufgeteilt. Im ersten Teil listen wir die besten Angebote für iPhone und iPad auf, die sich fast wie ein Who-is-Who der bekanntesten iOS-Apps lesen: von Duet Display (-50%) über PCalc (-30%) und djay Pro (-50%) bis hin zu bekannten Spieletiteln wie Final Fantasy, Limbo und The Room. Nachfolgend die Übersicht:statt 3,99 €In diesem Spiel legt man eine Snowboard-Abfahrt hin, die man nicht so schnell vergessen wird. Es gilt nicht nur Schluchten zu überspringen, sondern auch Lamas zu retten. (iOS 7.0+, inkl. iMessage- und tvOS-App)statt 3,99 €Der beliebte Podcast-Player bietet dem Nutzer die Möglichkeit, neue Podcast-Episoden durchzuscannen und zu schnell entscheiden, ob er interessiert ist oder nicht. (iOS 9.3+, inkl. iMessage-App)statt 9,99 €In der zweiten Auflage bietet der mobile Strategie-Ableger neue Einheiten, Technologien und Gebäude. Mit taktischem Tiefgang muss ein Imperium errichtet werden, das die Zeit überdauert. (iOS 7.0+)statt 4,99 €Die zweite Version der wohl bekanntesten Tagebuch-App besitzt einen neuen Sync, Zeitzonenunterstützung, 3D Touch und bis zu zehn Tagebücher. Auch für die Apple Watch. (iOS 9.0+)statt 19,99 €Diese App bietet alle Werkzeuge fürs Plattenauflegen wie Looping, Skipping, Scrubbing und Beat-Bearbeitung. Spotify-Integration sorgt für die Musik. (iOS 8.0+)statt 4,99 €Ziel dieser App ist die möglichst einfache, ablenkungsfreie Texteingabe mit anschließender unkomplizierter Teilen-Funktion. Die App ist für iPhone, iPad und Apple Watch konzipiert. (iOS 9.0+, inkl. iMessage-App)statt 19,99 €Mithilfe von Duet Display können iPhone oder iPad als kabelgebundenes Zweit-Display am Mac verwendet werden. Beim neuen MacBook Pro ist sogar die Touch Bar bedienbar. (iOS 8.0+)statt 20,99 €Square Enix geht gleich bei mehreren Teilen der Erfolgsserie Final Fantasy in die Preisoffensive. Im 6. Teil geht es um die Rückkehr der Magie in die Welt, Teil 7 beschreibt den Kampf gegen den Megakonzern Shinra und Part 9 erzählt die Entführungsgeschichte einer Prinzessin durch die Tantalus-Bande. (iOS 7.0) 12,99 € statt 15,99 € (iOS 8.0+) 7,99 € statt 15,99 € (iOS 7.0+)statt 4,99 €Seien Sie ein guter Angestellter und lösen Sie die Programmieraufgaben Ihres Chefs. Damit können Sie Ihren Job behalten und steigen Level für Level auf. (iOS 8.0+)