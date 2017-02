19 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad & Apple TV

Mac App Store

Für Spielernaturen sind die im App Store anzutreffenden Sonderangebote dieser Woche ein Eldorado. Besonders erwähnenswert sind hier die Mac-Spiele Nelly Cootalot (-50%) und Train Fever (-50%) sowie die iOS/tvOS-Spiele Rush Rally 2 (-75%) und Chameleon Run als Gratis-App der Woche. Zumindest auf dem Mac ist aber nicht alles ein Spiel was glänzt. Nachfolgend alle preisreduzierten Top-Apps im Überblick:statt 6,99 €In der Rolle von Love und Hate gilt es, 70 Puzzle-Level zu durchqueren, um auf den geliebten Hügel zu gelangen.(OS X 10.6+)statt 6,99 €Umfangreiche Bestände gespeicherter Kontakte lassen sich in beliebige Formate exportieren und anschließend in Dienste und Geräte importieren.(OS X 10.6+)statt 0,99 €Unterhaltsames Geschicklichkeitsspiel, bei dem man hüpfend über Ebenen das Portal zum nächsten Level freischalten muss.(OS X 10.9+)statt 34,99 €Flexibel können Diagramme und Graphen anhand von Datenquellen anschaulich visualisiert und anschließend exportiert oder ausgedruckt werden.(OS X 10.9+)statt 19,99 €Als eines der besten Spiele des letzten Jahres ausgezeichnete Klick-Adventure bietet hochwertige Sprachausgabe mit kniffligen Rätseln.(OS X 10.8+)statt 39,99 €In der 2013 erschienenen Neuauflage des skurrilen 3D-Realms-Spiels soll man die Stücke eines mächtigen Schwertes zusammentragen. Für Nostalgiker gibt es übrigens auch den Klassiker von 1997 vergünstigt.(OS X 10.9+)statt 19,99 €Als Commander des Imperiums oder der Rebellen gilt es strategisch geschickt mehr 80 Standorte der Galaxis zu erobern oder zu verteidigen.(OS X 10.6+)statt 14,99 €Im Stil von Myst gilt es in diesem 3D-Spiel ein altes verlassenes Schloss zu erforschen und abwechslungsreiche Rätsel zu lösen.(OS X 10.6+)statt 19,99 €In der Schweizer Wirtschaftssimulation widmet man sich dem erfolgreichen Aufbau einer Eisenbahngesellschaft vom 19. bis 21. Jahrhundert.(OS X 10.9+)statt 1,99 €Dieser rasante Autorunner präsentiert sich aus etwas anderer Perspektive, was es nicht unbedingt einfacher macht, Hindernisse zu überqueren.(iOS 8.0+, tvOS 9.0+)statt 4,99 €Als Lego-Batman im Latex-Imitat unternimmt man in diesem witzigen 3D-Adventure einen Ausflug in den Weltraum, um den Schurken Brainiac das Handwerk zu legen.(iOS 9.0+)statt 4,99 €Auf witzige Weise werden die Schlüsselszenen der "Herr der Ringe"-Trilogie erzählt, wobei der Spieler die Führung der kleinen Plastikhelden übernimmt.(iOS 6.0+)statt 4,99 €Als gewöhnliche LEGO-Figur stolpert man in ein episches Abenteuer, um die Welt vor dem bösen Tyrannen zu retten.(iOS 7.0+)statt 2,99 €In diesem taktischen Rollenspiel müssen mehr als 80 gefährliche Höhlen durch sinnvolle Kombination der Einheiten und Kampfbefehle erobert werden.(iOS 8.0+)statt 3,99 €Auf Strecke in der ganzen Welt kann man gegen die Zeit, den Computer oder andere Spieler antreten. Zudem gibt es unterhaltsame Sonderspiele.(iOS 7.0+, tvOS 9.0+)statt 9,99 €In dem Action-Rollenspiel muss der Held der Götter die Welt vor den aus dem Gefängnis entkommenen Titanen retten.(iOS 8.0+)