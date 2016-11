14 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone und iPad

Mac App Store

iOS App Store

Castles of Mad King Ludwig — 2,99 €

Tayasui Sketches Pro — gratis

Wer sich für Grafik oder Bildbearbeitung interessiert, findet im Mac App Store aktuell gleich zwei Klassiker auf dem Mac zum reduzierten Preis vor: Affinity Designer und Adobe Photoshop Elements 15. Auf iOS dominieren kleinere Produktiv-Apps und Spiele das Rabatt-Bild wie etwa Tayasui Sketches Pro, Outline und Deus Ex GO. Wie immer sind die Aktionen zeitlich limitiert. Nachfolgend die vergünstigten Top-Apps dieser Woche in der Übersicht:statt 99,99 €Die Heimanwender-Version des berühmten Bildbearbeitungswerkzeugs ist seit Kurzem auch im Mac App Store. Sie wendet sich speziell an Vielknipser, die an Schönheitskorrekturen ihrer Bilder interessiert sind. (OS X 10.9.5+)statt 49,99 €Als Illustrator-Alternative bietet die Schwester-App von Affinity Photo präzises Zeichnen von Vektorgrafiken und Echtzeit-Performance bei 60 Bildern pro Sekunde. (OS X 10.7+)statt 49,99 €Als einer der letzten überleben und dabei auch noch irgendwie die Aliens auslöschen ist das Ziel in diesem ausgezeichneten Survival-Horrorspiel. (OS X 10.10.3+)statt 24,99 €Der fünfte Teil der Hitman-Serie dreht sich um den Schutz eines jungen Mädchens, das der Killer »Agent 47« vor der Unterwelt bewahrt. (OS X 10.11.6+)statt 9,99 €Bei häufigem Einsatz der Zwischenablage sorgt Paste für die nötige Übersicht. In der Zwischenablage hinterlegte Bilder, Texte und Dokumente werden von Paste protokolliert und zur Wiederverwendung vorgehalten. (OS X 10.10+)statt 19,99 €Eine spezielle Nische im Raum der Bildbearbeitung ist die Bearbeitung von 8-Bit-Grafiken. Für Nostalgiker gibt es dieses Tool zur Erstellung von Pixelraster-Kunst. (OS X 10.11+)statt 6,99 €Errichten Sie pompöse Schlösser für den extravaganten König Ludwig von Bayern. Die Portierung des Brettspiels erlaubt Partien gegen andere Spieler oder eine AI. (iOS 7.0+)statt 4,99 €In 50 Level muss der Spieler in diesem Strategie-Puzzle die Figur Adam Jensen so platzieren, dass sie keinen Fallen zum Opfer fällt. (iOS 7.1+)statt 15,99 €Einfache Webseiten-Erstellung über Tipp- und Wischgesten verspricht dieser grafische Editor, der den HTML-Code dann selbst erstellt. (iOS 7.0+)statt 2,99 €Kollektion aus 200 Werken von 55 Komponisten. Neben der Offline-Funktion für die klassischen Musikstücke gibt es auch eine Enzyklopädie mit Hintergrundinformationen. (iOS 6.0+)statt 2,99 €Organisations-App zur übersichtlichen Darstellungen und Synchronisation von Projekten und Strukturen in Baumdiagrammen. (iOS 8.0+)statt 14,99 €Notiz-App, die trotz umfangreicher Werkzeugpalette verspricht, nicht den Fokus auf das eigentlich wichtige einer Notiz zu verlieren - mit und ohne Cloud-Anbindung verwendbar. (iOS 9.0+)statt 4,99 €Als »Gelegenheitsspiel« für das iPad konzipiert, bietet dieses Puzzle-Spiel über 150 hochauflösende Level und Puzzleteile aus Holz, Stoff, Stein, Metall, Papier oder Glas. (iOS 4.2+)statt 4,99 €Das auf Mobilgeräte zugeschnittene Malprogramm umfasst in der Pro-Version zusätzliche Werkzeuge und Ebenen zum Erstellen von Skizzen, Zeichnungen und Illustrationen. (iOS 8.0+)