infltr für iOS: Update der Foto-App bringt neue Bearbeitungstools und Kameramodi

Sechs neue Werkzeuge zur Bearbeitung von Aufnahmen

Erweiterte GIF-Funktion

Die beliebte Filter-App infltr – Unzählige Filter (Store: ) bietet in der Version 2.13 zusätzliche Bearbeitungstools, Kameramodi und weitere neue Features. So können Nutzer außer Fotos und Videos auch Live Photos und animierte GIFs individuell bearbeiten.Das Update liefert sechs zusätzliche Bearbeitungstools: Bleichen, Speichern von Glanzlichtern, Speichern von Schatten, Glanzlichter-Farbton, Schatten-Farbton und Belichtung. Darüber hinaus lassen sich besagte Tools ordnen, verwalten und ausblenden.Ein neuer Kameramodus kümmert sich um die Aufnahme animierter GIFs. Der Anwender wählt die Geschwindigkeit und Dauer der Bildanimation. Zudem lässt sich bestimmen, ob die GIF in einer Endlosschleife oder nur vor und zurück abgespielt werden soll. Nutzer können alle Einstellungen des Kameramodus außerdem fortan einfacher zurücksetzen.Die App verwendet seit dem Update bevorzugt das HEIC-Bildformat, das gegenüber JPEG rund die Hälfte des Speicherplatzes (ohne Qualitätsverlust) spart. Für Videos wählt die Anwendung nach Möglichkeit den ebenfalls speicherplatzsparenden Codec H.265 anstelle der älteren Variante H.264.Zusätzlich enthält das Update Fehlerbehebungen für die Bearbeitung von Live Photos. Die Funktion konnte zuvor für Abstürze sorgen.infltr 2.13 für iPhone, iPad und iPod touch benötigt mindestens iOS 9.0. Der Preis beträgt 2,29 Euro (Store: ). Weitere Filterpakete sind per In-App-Kauf verfügbar.