Kurzmeldungen: Update für Apple TV Remote App, Keynote auf YouTube, Arma 3 eingestellt

Update für Apple Remote TV App

Apple lädt Event-Mitschnitt auf YouTube hoch



Die macOS-Beta von Arma 3 wird nicht mehr weiterentwickelt.

Entwickler stellt Arma-3-Port für macOS ein

Apple hat die Apple TV Remote App auf Version 2.2 aktualisiert. Das Software-Team gestaltete ein neues Icon und passte die App damit stärker an iOS 12 an. Das neue Symbol zeigt die Siri Remote vor einem grauen Hintergrund statt das Apple TV selbst. Damit passte Apple das Aussehen an die entsprechende Funktion im Kontrollzentrum an – diese macht die Standalone-App im Prinzip obsolet. Zusätzliche Verbesserungen sollen dem Dienstprogramm eine höhere Stabilität bringen. Die App können Nutzer kostenlos im App Store herunterladen.Apple hat nach dem Bereitstellen der Präsentation „it's show time“ auf den eigenen Seiten den Streaming-Mitschnitt nun auch auf YouTube hochgeladen. Das Video besitzt eine Länge von fast zwei Stunden (1:49h). Zuvor veröffentlichte der Konzern auf der Video-Plattform diverse Intro-Videos für die neuen Dienste.Bohemia Interactive stoppt die Mac-Umsetzung der Militär-Simulation Arma 3. Seitdem experimentelle Ports des First-Person-Shooters aufgetaucht waren, hoffte die Mac-Gaming-Szene auf eine Portierung des AAA-Titels. Die Entwickler hatten zwischenzeitlich den Port auf 64-bit umgeschrieben, nun erklärten sie das Ende der Entwicklung. Als Gründe gab das Unternehmen begrenzte (Zeit-)Ressourcen an. Man müsse auch den wirtschaftlichen Aspekt im Auge behalten und habe sich dafür entschieden, keine neuen Updates bereitzustellen.