15 Top-Apps im Sonderangebot - für Mac, iPhone, iPad & Apple TV

iOS App Store

DataMan Next — gratis

Mac App Store

Hochkarätige Spiele wie SimCity 4 (-75 %), Civilization VI (-40 %) oder Badland 2 (-80 %) gehören zu den Highlights der dieswöchigen Rabattaktionen in App Store und Mac App Store. Natürlich umfasst das Angebot aber auch Produktiv-Apps wie Pixomatic, MacStammbaum oder DataMan Next. Hier die Übersicht:statt 4,49 €Fantasievoller, physikbasierter Sidescroller, in dem der geflügelte Protagonist vom Morgengrauen bis zur Nacht durchhalten muss. (iOS 7.0+, tvOS)Auch der erste Teil des Spiels ist aktuell auf 99 Cent reduziert (iOS 8.0+, tvOS)statt 5,49 €Grafik-Adventure vom Entwickler von Monkey Island, in dem es um zwei heranwachsende Teenager geht. (iOS 6.0+, tvOS)statt 1,09 €Überwachen Sie den Datenverbrauch Ihres iPhones mit Echtzeitanalyse und App für die Apple Watch. (iOS 10.0+, watchOS)statt 5,49 €Echtzeitstrategiespiel, in dem man als Leiter eines SWAT-Teams Terroristen und Schläger dingfest machen muss. (iOS 5.1.1+)statt 10,99 €Weltraumsimulator, in dem Sie das Kommando über ein Raumschiff übernehmen. Dabei muss auch die Schiffstechnik im Auge behalten werden. (iOS 6.0+)statt 5,49 €Rundenbasiertes Strategiespiel rund um Agent 47. Lösen Sie die Levels wahlweise gewaltsam oder unauffällig. (iOS 6.0+, tvOS)statt 19,99 €Leistungsfähige Ahnenforschungssoftware für die Hosentasche von Synium Software, dem Betreiber von MacTechNews. (iOS 8.3+)statt 5,49 €Um Motive aus Bildern freizustellen, versprechen die Hersteller dieser App Leistungsfähigkeit auf Desktop-Niveau. (iOS 8.0+)statt 32,99 €Im dritten Teil des 3D-Actionspiels gerät man als Detektiv Booker DeWitt in der fliegenden Stadt Columbia zwischen die Fronten rivalisierender Parteien. (OS X 10.8.3+)statt 32,99 €Führen Sie Ihr Volk durch die Epochen der Menschheitsgeschichte. Sie entscheiden, ob Sie militärische oder diplomatische Erfolge anstreben. (OS X 10.8.5+)statt 64,99 €Auch der jüngste Eintrag der erfolgreichen Spieleseite ist aktuell reduziert. Die MAS-Version ist derzeit allerdings nur für Einzelspieler. (OS X 10.11+)statt 10,99 €Leaf ist ein RSS-Reader zur Erfassung aktueller Web-Artikel und Blog-Einträge über sogenannte Feeds, wie zum Beispiel den von MacTechNews . (OS X 10.10+)statt 64,99 €Leistungsfähige Ahnenforschungssoftware von Synium Software, dem Betreiber von MacTechNews. Zum Start von Version 8.2 um 50 Prozent reduziert. (OS X 10.10+)statt 21,99 €Vierter Teil der berühmten Städtesimulation inklusive der Erweiterung Rush Hour, welche größere Kontrolle über das Transportsystem und zwei neue Katastrophenszenarien verspricht. (OS X 10.8.5+)