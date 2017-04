Emails verschlüsseln mit OpenPGP

Wie funktioniert Ende-zuEnde-Verschlüsselung?

Ich schreibe zur OpenPGP-Verschlüsselung.Darin habe ich mich ca. 2 Std. eingelesen. Wer mehr/genaueres weiß: immer her damit.OpenPGP ist Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Und kostet nix und ist OpenSource.Das funktioniert mit einem Schlüsselpaar, welches einer Person, bzw. ihrer Emailadresse(n) zugeordnet ist.Dieses Schlüsselpaar (je 2048 oder 4096Bytes) generiert man sich selbst mittels einer OpenSource-Software auf dem heimischen Rechner. Die generierten Zahlenkolonnen(=Schlüssel) haben eine tolle Eigenschaft:Was man mit dem einen Schlüssel verschlüsselt, kann nur mit dem anderen Schlüssel entschlüsselt werden. (Andersrum geht es nicht.). Spione zwischen Emailversendung und Entschlüsselung beim Empfänger lesen nur kryptisches.Den Schlüssel zur Verschlüsselung kann man nun bekannt und öffentlich machen (z.B. über öffentliche Verzeichnisse). Das ist erwünscht, denn somit kann jeder auf diesem Planeten Dir eine verschlüsselte Mail schicken: er ruft einfach das Verzeichnis für öffentliche Schlüssel auf und kann dann diese Email so verschlüsseln, dass nur Du mit dem anderen, dem privaten, geheimen Schlüssel diese Email entschlüsseln kannst.Damit kann man kommunizieren, ohne die andere Person jeweils vorher gesehen zu haben oder Kontakt gehabt zu haben. Diese öffentlichen Schlüssel können also nicht "kompromittiert" werden: Sie sind ja schon öffentlich! Und werden sie verfälscht, kann keiner was lesen.Wichtig ist nun, dass man seinen eigenen. Denn nur dieser kann Entschlüsseln. Verliert man ihn, kann man nix mehr lesen. Schnappt sich jemand Deinen PC mit dem privaten Schlüssel - nun dann hat er eh den ganzen PC. Aber: dieser Schlüssel ist mit einer Passphrase (also z.B. einemGaNzEn SaTz mit123 und -#+) geschützt und diese sollte nur im Kopf des Inhabers existieren. Das ist die Crux an der Geschichte, schon wieder so ein doofes Passwort, - äh - Phrase. Je länger und komplexer desto besser, aber merkfähig muss es bleiben. Hat nun ein böser Deinen Schlüssel braucht er erst noch die Passphrase und die ist Deinem Kopf. Dafür haben die Amerikaner das Waterboarding erfunden...Tja und hilfreiche OpenSource-Software richtet einem sowas easy am Rechner ein, mitund Wahl- und Umschaltemöglichkeiten. Z.B."Immer wenn ich eine Email versende, schau nach, ob ich dafür des Empfängers öffentlichen Schlüssel habe und falls ja, verschlüssele oder oder oder.: https://gpgtools.org/ mit Schritt-für-Schritt-Anleitung:http://support.gpgtools.org/kb/how-to/first-steps-where-do-i -start-where-do-i-begin Windows geht komfortabel mit http://gpg4win.org/ und schön bebildeter, deutscher Beschreibung im Kompendium: http://gpg4win.org/doc/de/gpg4win-compendium.html Es gibt auch einiges dazu bei YouTube unter: "Email verschlüsseln openpgp" Evtl. versuche ich mal die obige Schritt-für-Schrittanleitung zu übersetzen - falls Bedarf besteht.Viel Spass!Edit 1:Beim Veröffentlichen des Öffentlichen Schlüssels ist zu bedenken, dass damit auch die damit verknüpften Emailadressen öffentlich werden und somit von SPAM bedroht sein könnten. Abhilfe: SPAM-Filter oder eine gesonderte Email-Adresse verwenden, hm, tja.Edit 2:Danke!Edit 3: Gute Zusammenfassung zum Thema Verschlüsselung bei Golem: