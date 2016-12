watchOS 3.1.1 wegen Problemen zurückgezogen

Wie aus Nutzerberichten hervorgeht, kann es bei der Installation von watchOS 3.1.1 zu erheblichen Problemen mit der Apple Watch kommen, sodass diese anschließend nicht mehr startet und zwecks Wiederherstellung an Apple gesandt werden muss. Betroffen davon ist zwar nur ein kleiner Teil der Nutzer, doch ist das Problem offenbar groß genug, um watchOS 3.1.1 vorerst zurückzuhalten. Die Startschwierigkeiten beschränken sich auch nicht allein auf ein Modell, sondern können gleichermaßen bei der ersten Generation und den Serien der zweiten Generation auftreten.Damit bleibt watchOS 3.1 vorerst das aktuelle System. Bei Apple Watches, die sich noch in der Aktualisierungsphase befinden, schlägt die Installation von watchOS 3.1.1 außerdem fehl. Für Apple ist es nicht neu, dass ein Software-Update Geräte unbrauchbar macht. Erst im September konnte es bei iPhones und iPads zu Startproblemen nach einem iOS-Update kommen . Zuvor tart im Mai beim iPad Pro derartige Fehler auf.Sofern man betroffen ist und die Apple Watch nicht mehr startet, sollte man sich an den nächstgelegenen Apple Store bzw. den Apple-Support wenden. Apples technischen Support ist unter der Telefonnummer 0800 6645 451 zu erreichen. Mehr Informationen finden sich auf der zugehörigen Apple-Webseite: