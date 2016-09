iWork mit Echtzeit-Zusammenarbeit: Was alles noch nicht funktioniert

Was der iWork-Sync noch nicht kann

Die iWork-Suite im Mac App Store

Die gestern veröffentlichte iWork-Version bringt als wesentliche Verbesserungen Echtzeit-Zusammenarbeit mit. Apple setzt dazu auf das stark verbesserte CloudKit-Framework, das unverständlicherweise nahezu überhaupt nicht von Apple beworben wird. Auch Drittanbieter-Apps haben darüber nämlich die Möglichkeit, in Echtzeit mit anderen iCloud-Nutzern Daten auszutauschen, anstatt immer gesamte Dokumente synchronisieren zu müssen. Grundsätzlich greift Apple damit auf dieselbe Infrastruktur zurück, wie sie beispielsweise auch bei iMessage Verwendung findet. iWork baut nun ebenfalls auf CloudKit, allerdings kann Apple bislang noch keine vollständige Synchronisation der iWork-Apps bieten. Die als Beta markierte Sync-Funktion weist einige Einschränkungen auf, die Apple in einem Support-Dokument auflistet.Als Größenbegrenzung dokumentiert Apple derzeit Mediendateien von 50 MB und mehr. Via Browserversion auf iCloud.com sind nur Bilder von maximal 10 MB möglich. Einstellungen zur Breite von Tabellen sowie Modifikationen von Stilen werden momentan ebenso wenig abgeglichen wie Dokumenteinstellungen, Smart Fields und bearbeitete Objekten innerhalb einer Gruppe. In Pages lässt sich zwar ausgeben, welche Änderungen stattfanden, die Anzeige steht allerdings noch nicht über iCloud.com zur Verfügung. In Numbers muss auf Kopieren und Einfügen von Tabellenstilen sowie Seiten verzichtet werden. Keynote synchronisiert zwar inhaltliche Änderungen, nicht jedoch Anpassungen bei Themes, hinzugefügte oder gelöschte Soundtracks sowie Notizen, die während einer Diashow entstehen.Angesichts der vielen kleineren Einschränkungen sollten sich Nutzer genau überlegen, ob iWork mit Echtzeit-Zusammenarbeit wirklich schon für den produktiven Einsatz geeignet ist. Alle einfachen Änderungen funktionieren, sobald es aber größere Abhängigkeiten gibt, kann kein Abgleich stattfinden. Wie schnell Apple die fehlenden Funktionen nachreicht, ist momentan kaum abzuschätzen. Numbers im Mac App Store Pages im Mac App Store Keynote im Mac App Store