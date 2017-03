iTunes 12.6 erneut veröffentlicht - funktionslose Funktion verschwindet

Neue Funktion für Apple Music angedeutet?

Erneute Veröffentlichung

Apple hatte in der vergangenen Woche iTunes 12.6 veröffentlicht. Manches deutete allerdings darauf hin, dass die Updatefreigabe möglicherweise zu früh erfolgte. Gleich zwei neue Funktionen lassen sich zum aktuellen Zeitpunkt nämlich gar nicht nutzen. "Einmal mieten, überall ansehen" lautete beispielsweise ein Punkt in der Updatebeschreibung. Um allerdings auf jedem Gerät mit der Wiedergabe eines gemieteten Films fortfahren zu können, ist das noch nicht erschienene iOS 10.3 erforderlich. Noch eine weitere Option ist momentan funktionslos. So gibt es den Schieberegler "Auf der Profilseite anzeigen", wenn sich der Nutzer gerade in den Playlist-Einstellungen befindet. Die Auswirkungen von Aktivierung und Deaktivierung? Gar keine.Während man bei "Einmal mieten, überall ansehen" einfach nur auf die unmittelbar bevorstehende Freigabe von iOS 10.3 warten muss, bleibt unklar, worum es sich bei den Einstellungen zu Profilseiten handelt. Apple dokumentierte die Option nicht in den Updatebeschreibungen. Möglicherweise deutete Apple aber versehentlich bereits eine neue Funktion an, die für Apple Music vorbereitet wird. Denkbar wäre, dass Apple Music die von Spotify bekannte Profil-Funktion erhält - zumindest weist die Beschriftung darauf hin. Einschätzungen zur Zeitplanung lassen sich allerdings nicht treffen. Noch ein weiterer Punkt spricht gegen rasche Verfügbarkeit.Apple entschloss sich nämlich dazu, iTunes 12.6 noch einmal zu veröffentlichen. Auch wer iTunes 12.6 bereits installiert hat, bekommt nun erneut das Update auf Version 12.6 angeboten. Die Updatebeschreibung liest sich unverändert, Apple gibt keine gesonderte Erklärung für die zweite Version 12.6 ab. Nach der Installation fehlt allerdings die Option zur Anzeige auf besagten, nicht existenten Profilseiten. Ansonsten scheint es sich bei der "neuen" 12.6 komplett um die "alte" 12.6 zu handeln. Weitere Änderungen fielen bislang nicht auf.