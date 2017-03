iTunes 12.6 - einmal mieten, überall ansehen

Interessante Systemvoraussetzungen

iOS 10.3 steht somit unmittelbar bevor

Nachdem Apple heute zahlreiche Neuerungen und Produktaktualisierungen vorgestellt hat, gibt es in den Abendstunden auch noch ein weiteres Update. Ab sofort liegt iTunes nämlich in Version 12.6 vor und bietet eine neue Funktion für Nutzer von Mietfilmen. Bislang war es so, dass ein gemieteter Film auf dem Gerät abgespielt werden musste, auf dem auch die Wiedergabe begonnen wurde. Damit ist nun Schluss. Als "Einmal mieten, überall ansehen" bezeichnet, gibt es sehr bald die Möglichkeit, auf jedem Gerät mit der Wiedergabe eines gemieteten Films fortzufahren. Apple muss dafür nur noch ein Systemupdate nachliefern.Zwar unterstützt iTunes 12.6 diese Funktion - nicht jedoch iOS. In der Updatebeschreibung ist nämlich die Rede davon, dass auf dem iPhone iOS 10.3 und auf dem Apple TV tvOS 10.2 installiert sein muss. Zum aktuellen Zeitpunkt ist aber keines der beiden Systeme verfügbar. Nach sieben Betaversionen vergehen aller Wahrscheinlichkeit nur noch wenige Tage bis zur Veröffentlichung, momentan sind aber noch iOS 10.2 und tvOS 10.1 aktuell. Somit können nur Entwickler und Teilnehmer der Public Beta bereits auf das verbesserte Mietangebot zugreifen.In der Vergangenheit erschienen größere iOS-Updates meist zwei bis drei Tage vor der Einführung einer neuen Hardware-Generation. Da Apple am Freitag mit dem Verkauf des neuen iPad 9,7" sowie des aktualisierten iPhone SE mit 128 GB Speicherkapazität beginnt, erscheint iOS 10.3 vermutlich morgen oder spätestens übermorgen in der Software-Aktualisierung. In den letzten Betaversionen gab es bereits keine sichtbaren Änderungen mehr. Auch die rasche Updatefrequenz spricht dafür, dass Apple die Markteinführung von iOS 10.3 und tvOS 10.2 (sowie macOS 10.12.4 und watchOS 3.2) vorbereitet. Die letzte Betaversion erschien gestern, in der Woche davor gab es gleich zwei aktualisierte Builds für Teilnehmer des Testprogramms. Eine Zusammenfassung der Neuerungen bietet diese Meldung: