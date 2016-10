iPhones in Zukunft ohne Sicherungsschlaufe im Apple Store

Wenn man in einem Apple Store ein iPhone testen möchte, kann man dies mit den dortigen Ausstellungsgeräten tun. Diese Tests waren jedoch in manchen Punkten sehr limitiert. Denn die Sicherungsschlaufe an jedem Gerät schränkte Größentests oder Bewegungsfreiheit stark ein.Die Schlaufen dienen zum einen als Möglichkeit, die Geräte am Tisch zu sichern, zum anderen senden diese ein lautstarkes Geräusch aus, sobald die Verbindung zum Gerät getrennt wird. Diese umständliche Sicherheitstechnik fällt nun weg. Somit können durch den Kunden Schutzhüllen-Tests ohne Einschränkungen vorgenommen werden. Den Anfang machen die neuen iPhones im frisch renovierten Londoner Apple Store und ein Store in Kanada, die anderen Geschäfte werden nach und nach folgen. Für deutsche Stores wurde jedoch kein konkreter Zeitraum für die Umrüstung kommuniziert.Bei größeren Geräten, wie beispielsweise einem iMac, werden die Sicherheitskabel jedoch vorerst bestehen bleiben. Sicherheitsmaßnahmen gibt es bei den kabellos gesicherten Geräten jedoch weiterhin. So ertöne ein Alarm, wenn ein Ausstellungsstück aus dem Store getragen wird. Weiter wird das Gerät außerhalb des Apple Stores gesperrt und ist somit nicht mehr funktionstüchtig.Weiterführende Links: