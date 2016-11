iPhone und iPad: Fertigung künftig auch in Indien

China gilt als Apples Produktionsland Nummer Eins, da der kalifornische Technikriese, wenige Einzelfälle ausgenommen, die meisten seiner Produkte dort fertigen lässt. Nach langjährigen Berichten über schlechte Arbeitsbedingungen, will es Apple mittlerweile geschafft haben, diese zu verbessern.Nun kommen Medienberichte auf, die besagen, dass Apple seine Fertigung zum Teil nach Indien verlagern möchte. Grund hierfür könnten Steuervorteile und Subventionen der indischen Regierung sein, durch die Apple viel Geld sparen könnten. Auch steuerliche Vorteile könnten ausschlaggebend sein, da keine Einfuhrzölle mehr zu zahlen sind. Auch haben es ausländische Produkte in Indien schwer, da 30 Prozent der Produktbauteile in Indien produziert werden müssen. Hierfür erhielt Apple allerdings eine Ausnahmegenehmigung.Kürzlich war CEO Tim Cook in Indien auf Dienstreise und traf sich mit der dortigen Regierung. Daraufhin soll Apple nun in intensiveren Gesprächen mit den Behörden stehen, um den Bau einer Fabrik zu ermöglichen. Wann mit der Errichtung des Gebäudes begonnen werden soll, wurde noch nicht kommuniziert. Ebenfalls strebt Cupertino die Eröffnung von Apple Stores in Indien an.Weiterführende Links: