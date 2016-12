iPhone-Fertiger Foxconn investiert in US-Standorte

Das taiwanische Unternehmen Foxconn, hierzulande vor allem als Monteur von Apples iPhones bekannt, befindet sich in ersten Gesprächen für eine größere Investition für den Standort USA. Bislang befinden sich die meisten Fabriken des Unternehmens in China. Nur eine kleine Roboterabteilung ist in den USA, genauer gesagt in Harrisburg, Pennsylvania angesiedelt. Über den Umfang des Projektes machte der Konzern noch keine Angaben, ebensowenig darüber, ob damit auch ein teilweiser Umzug der iPhone-Fertigung einhergeht.Dies erhofft sich insbesondere der designierte US-Präsident Donald Trump. Schon während des Wahlkampfs kündigte er an, die großen US-Unternehmen zur Fertigung in den USA zwingen zu wollen und nannte dabei stets auch explizit Apple. Nach seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen lotete auch Apple direkt bei dem taiwanischen Partner die Möglichkeiten für US-Produktion aus. Da ein großer Teil von Foxconns Umsätzen aus Cupertino stammt, steht das Unternehmen unter besonderem Druck, den Erfordernissen des Auftraggebers entgegenzukommen.Produktion in den USA ist, ebenso wie auch in Westeuropa, deutlich teurer als in Ostasien. Das höhere Lohnniveau und strengere Sicherheitsbestimmungen gehören zu den Gründen. Die daraus resultierende Auslagerung von Arbeitsplätzen in Billiglohnländer wird im Westen häufig kritisiert. Apple-CEO Tim Cook gab zuletzt regelmäßig an, dass in den USA nicht so große Expertise für den Zusammenbau von Elektronikgeräten existiere wie in China und Taiwan. Deswegen komme ein Wechsel zu einer US-Firma nicht in Frage, offenbar aber wohl ein Umzug eines ostasiatischen Partners in die USA.Foxconns Pläne für eine US-Expansion könnten aber weitgehend symbolisch bleiben. Denn erstens ist nichts über ihren Umfang bekannt - Experten bezweifeln, dass sich ein Komplettumzug der iPhone-Produktion rechnen oder auch nur realisieren ließe - und zweitens gibt es die Vermutung, dass eine US-Fabrik in erster Linie von Robotern betrieben werden könnte. Das einzige bisher in den USA gefertigte Apple-Produkt ist der seit 2013 nicht mehr aktualisierte Mac Pro.Weiterführende Links: