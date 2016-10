iOS-Tipp fürs iPhone: Schnell den richtigen Safari-Tab finden

Öffnen Sie die Tabübersicht in Safari mittels des rechts abgebildeten Knopfes.

Drehen Sie Ihr iPhone in die Horizontale (»Landscape-Ansicht«)

Nun finden Sie in der oberen linken Ecke das gewünschte Suchfeld.

Welche iPhone-Modelle bieten dieses Suchfeld?

Was durchsucht wird

Suche auf dem iPad

Tabübersicht auf dem iPhone

Wer auf dem iPhone durch Web surfen will, ist zumeist auf den integrierten Safari-Browser von Apple angewiesen. Üblicherweise halten Kunden gerne mehrere Webseiten gleichzeitig offen und organisieren sie in Tabs - auf dem iPhone kann dies aber wegen des begrenzten Displayplatzes sehr schnell unübersichtlich werden. Spätestens wenn man zehn oder mehr Tabs gleichzeitig offen hat, geht regelmäßig die große Sucherei los, denn es gibt keine Möglichkeit, die Tabs sinnvoll zu sortieren.Was es zum Glück aber gibt, ist eine Suchfunktion für Tabs; auf dem iPhone ist sie lediglich etwas versteckt. Um sie zu finden, gehen Sie wie folgt vor:Seit iOS 10 verfügen alle iPhones über das Suchfeld im Querformat. Wer noch mit iOS 9 arbeitet, kann nur auf den größeren Geräten mit 4,7’’- oder 5,5’’-Display seine Safari-Tabs durchsuchen. iPhone SE und iPhone 5s oder älter müssen unter dem alten System also leider gänzlich auf das Suchfeld verzichten.Die Suche umfasst lediglich die Webseiten-Titel und die URLs, nicht etwa den Seiteninhalt. Deswegen ist es bei der Suche nach einem bestimmten Tab notwendig, zumindest den Namen oder ein Titelschlagwort der Seite zu kennen. Seiteninhalte lassen sich leider nicht Tab-übergreifend suchen.Natürlich funktioniert die hier dargestellte Suche auf allen iOS-Geräten, also auch bei iPads. Auf dem iPad ist das aber aus zwei Gründen praktischer gelöst. Erstens ist das Display groß genug für die von üblichen Desktop-Browsern gewohnte Tab-Leiste. Zweitens erscheint das Suchfeld in der Tabübersicht bei jeglicher Orientierung.Für die Displaygröße des iPhones im Hochformat hat Apple dagegen auf die Tableiste verzichtet. Es gibt auf den ersten Blick keinen Hinweis auf die anderen offenen Webseiten, wenn man nicht in die Tabübersicht wechselt. Diese hat auf dem iPhone ein komplett anderes Design als auf den anderen Plattformen. Sie zeigt eine »Übersicht« der offenen Webseiten in Dominostein-Anordnung, bei der stets höchstens fünf Seiten gleichzeitig zu sehen sind und keine Suchfunktion existiert. Im Querformat schaltet das Smartphone auf die iPad-Ansicht mit kleinen, rechteckigen Thumbnails, deutlich übersichtlicherer Anordnung und eben der gewünschten Suchfunktion.