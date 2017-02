iOS-Apps in Swift entwickeln - als kostenloser Videokurs

Schon seit Jahren ist der in iTunes U angebotene Swift-Programmierkurs der kalifornischen Stanford University der Geheimtipp für Ein- und Umsteiger. Der englischsprachige Videokurs mit Paul Hegarty (iTunes U: ) setzt zwar Grundwissen im Bereich Programmierung voraus, führt aber ansonsten Teilnehmer an alle Aspekte der iOS-Programmierung heran. Ebenfalls nützlich ist die Beherrschung der englischen Fachsprache für IT.Im aktualisierten Kurs "Developing iOS 10 Apps with Swift" dreht sich alles um das aktuelle Swift 3, welches im Vergleich zu den vorherigen Versionen der Programmiersprache zum Teil signifikante Änderungen mitbringt. Gleiches gilt natürlich auch für Version 10 von iOS. Entsprechend ist der Kurs auch für frühere Teilnehmer empfehlenswert, wenn diese ihr Swift-Wissen auf den aktuellen Stand bringen möchten.Als Fallbeispiel für die Heranführung an Swift dient eine umfangreiche Taschenrechner-App, anhand derer sowohl GUI-Programmierung als auch Hintergrundlogik vermittelt werden. Objektorientiertes Design, im MVC-Konzept (Model, View, Controller) organisiert, gehört genauso dazu wie Apples Frameworks, Speicherverwaltung und sprachliche Besonderheiten von Swift. Der Videokurs ist kostenlos in iTunes U verfügbar.