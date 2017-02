iOS-Apps: Wie viel Geld Nutzer pro Jahr ausgeben

Ein sprudelnder Umsatzbrunnen

Die erfolgreichsten Kategorien

Wer sich ein iPhone oder ein iPad kauft, beschert Apple nicht nur gesunde Margen direkt durch den Erwerb, sondern auch kontinuierliche Einkünfte durch Nutzung weiterer Dienste. Auf den letzten Quartalskonferenzen betonte Apple mehrfach, wie stark die Umsätze der Sparte "Dienste" steigen. Dazu zählen nicht nur Apple Music und iCloud, sondern eben auch die App Stores. Ein Blick auf das Kaufverhalten der Nutzer zeigt, wie gut das Geschäftsmodell funktioniert. Im Durchschnitt investierte jeder US-Nutzer 27 Dollar pro Jahr allein in Spiele. Insgesamt sind es sogar 40 Dollar jährlich, die iPhone-Nutzer pro Jahr für zusätzliche Apps sowie InApp-Käufe ausgeben. Dies entspricht einem deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr, als der Wert nur bei 35 Dollar lag. Obwohl der Umsatz stieg, sank die Anzahl der Downloads jedoch von 35 auf durchschnittlich 33 pro Anwender.Für Apple ist dies sehr einträglich. Bekanntlich entrichten Entwickler, die ihre Software via App Store vertreiben, 30 Prozent der Umsätze als Gebühr an Apple. Dafür stellt Apple dann nicht nur Infrastruktur und Abwicklung der Downloads, sondern auch Abrechnung sowie Ausweisung der Umsatzsteuer für den Entwickler. Der auf den ersten Blick hoch erscheinende Wert relativiert sich dadurch wieder. Im abgelaufenen Jahr erzielte der App Store einen weltweiten Umsatz von rund 28 Milliarden Dollar, trägt also maßgeblich zu Apples sehr erfolgreicher Dienste-Sparte bei.Wie erwähnt machen Spiele den größten Teil des Kuchens aus. Etwa 80 Prozent aller Umsätze im App Store entfallen auf Spiele-Titel. Auf dem zweiten Platz liegen Musik-Apps, die mit durchschnittlich 3,60 Dollar pro User und pro Jahr in den Gesamtwert eingehen. Apps aus der Rubrik "Unterhaltung" kommen auf 2,30 Dollar, Apps des Themenumfelds "Soziale Netzwerke" auf 2,00 Dollar. Prozentual gesehen verzeichnete Unterhaltungs-Apps den größten Anstieg. Dies hängt mit der wachsenden Popularität von Diensten wie HBO Now, Hulu und Netflix zusammen, die sich in dieser Kategorie finden lassen.