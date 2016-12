iOS 10.2 Beta 7 erhältlich

Gleich zwei Betaversion in nur drei Tagen deuten ganz klar darauf hin: Bis zur Veröffentlichung von iOS 10.2 wird nicht mehr viel Zeit vergehen. Aller Wahrscheinlichkeit kommt iOS 10.2 in der kommenden, spätestens aber in der übernächsten Woche auf den Markt. Eine der großen Neuerungen aus iOS 10.2 betrifft zunächst nur die Vereinigten Staaten, nämlich die Einführung der neuen TV-App. Diese ermöglich neben der Verwaltung von Videos, dies war schon in der vorherigen Video-App möglich, auch Suche nach neuen Inhalten sowie Zugriff auf Filme und Serien anderer TV-Apps. Es ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt, wann die neue App auch hierzulande erhältlich ist.Weitere Änderungen von iOS 10.2 betreffen 72 neue Emojis, überarbeitete Smileys sowie neue Effekte für die Nachrichten-App. Außerdem ist es nun endlich möglich, Kameraeinstellungen dauerhaft zu speichern. Apple beseitigte außerdem einige der bekannten Fehler und dokumentiert die üblichen Stabilitätsverbesserungen. Zeitgleich mit iOS 10.2 erscheinen wohl auch macOS 10.12.2 Sierra sowie tvOS 10.2 und watchOS 3.1.1. Die Updates werden das Ende des Apple-Jahres 2016 markieren - anschließend ist mit keinen größeren Neuerungen mehr zu rechnen.