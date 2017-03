iCloud-Tipp: 3 Wege, das Passwort der Apple-ID zu ändern

Öffnen Sie in Ihrem Browser die Zugangsseite für das Apple-Konto: https://appleid.apple.com/

Melden Sie sich mit Ihren aktuellen Zugangsdaten an.

In Ihrem Konto-Übersicht scrollen Sie etwas nach unten bis zum Punkt »Sicherheit«.

Hier klicken Sie auf »Passwort ändern…«

Geben Sie oben Ihr altes und darunter zweimal ein neues Passwort ein.

iPhone oder iPad

Öffnen Sie die Einstellungen-App und tippen Sie auf »iCloud«.

Wenn Sie mit Ihrem iCloud-Konto verbunden sind, tippen Sie oben auf Ihren Namen.

Wählen Sie »Passwort & Sicherheit« und dann »Passwort ändern«.

Mac

Öffnen Sie die Systemeinstellungen.

Wählen Sie die Sektion »iCloud« und klicken Sie auf »Accountdetails«.

Wechseln sie zum Reiter »Sicherheit« und drücken auf »Passwort ändern«.

Zwei-Faktor-Authentifizierung

Um Sicherheitsproblemen vorzubeugen, ist der regelmäßige Wechsel von Passwörtern bei Online-Dienstleistern ratsam. Das gilt selbstverständlich auch für die Apple-ID, die als Grundlage für iCloud, App Store und andere Apple-Dienste verwendet wird. Die Umstellung ist an mehreren Stellen möglich. Die einfachste führt über die zugehörige Webseite:Ein Passwort sollte möglichst »stark«, also schwer zu erraten sein. Die gröbsten Fehler bei der Passwortvergabe schließt Apple allein dadurch aus, dass nur Kennwörter akzeptiert werden, die mindestens 8 Zeichen lang sind, sowohl Groß- wie Kleinbuchstaben enthalten und mindestens eine Zahl aufweisen. Weiterhin gibt Apple explizit den Tipp, ein Extra-Passwort für die Apple-ID zu verwenden, was auf keiner anderen Webseite verwendet wird. Ein visualisierter »Stärke«-Messer gibt dem Nutzer eine direkte Rückmeldung, wie sicher das gewählte Passwort ist.Alternativ lässt sich das Passwort der Apple-ID auch in den Einstellungen von Apple-Geräten ändern, die an Ihr iCloud-Konto angebunden sind. Beigehen Sie wie folgt vor:Auf demist der Weg ähnlich:Wer ein zusätzliches Maß an Sicherheit erhalten möchte, ist mit der von Apple angebotenengut beraten. Diese lässt sich an den gleichen Stellen aktivieren. Sie sorgt dafür, dass jeder Zugriff auf das Apple-ID-Konto nicht nur mit einem Passwort, sondern auch mit einem sechsstelligen Code bestätigt werden muss, der auf ein als vertrauensvoll angegebenes Gerät gepusht wird.Regelmäßige Änderungen des Passwortes erhöhen die Sicherheit, denn selbst wenn Schurken die Zugangsdaten einmal erbeuten konnten, hilft ihnen das nach einem Passwortwechsel nichts mehr. Starke Passwörter helfen gegen gutes Raten der Unholde. Das Verwenden unterschiedlicher Kennwörter je Online-Dienst sorgt dafür, dass Sicherheitslücken des einen Dienstes keine negativen Auswirkungen auf den anderen haben.