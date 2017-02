iCloud-Rechenzentrum in Reno: Apple plant große Erweiterung

Zweites Rechenzentrum in Reno im Bau

Neue Produkte oder größere Kapazitäten?

Immer mehr Daten werden in der Cloud gespeichert. Spätestens seit der iCloud-Fotomediathek haben viele Anwender große Datenmengen in Rechenzentren gespeichert. Auch die Speicherung aller Dateien auf dem Desktop gehört zu den iCloud-Neuerungen seit macOS Sierra, siehe . So werden immer größere Datenmengen in der iCloud gesichert.Die rasant wachsenden Datenströme benötigen immer mehr Speicherplatz und leistungsstärkere Rechenzentren. Um die iCloud-Dienste möglichst ohne Einschränkungen anbieten zu können, erweitert Apple eines der iCloud-Rechenzentren. Die Vergrößerung des Datenzentrums in Reno wird 51 Millionen US-Dollar kosten. Das Projekt nennt sich intern "Project Isabel" und umfasst eine Fläche von knapp 35.000 Quadratmetern. Insgesamt werden acht neue Gebäude entstehen, in denen sich Server, Klimageräte und Aggregate befinden.Parallel zu den Arbeiten am Rechenzentrum, beginnt Apple auch damit, eine weitere Photovoltaik-Anlage mit einer Leistung von 200 Megawatt zu errichten (MTN berichtete: ). Diese soll dann den Strom für die zusätzlichen Server und Kühlungssysteme liefern. Anfang dieses Monats hat Apple bereits die Baugenehmigung für das Datenzentrum und die Photovoltaikanlage bekommen. Die Baumaßnahmen werden in diesen Tagen beginnen.Anfang des Jahres wurde zudem bekannt, dass Apple unter dem Codenamen "Projekt Huckleberry" ein zweites großes Rechenzentrum in Reno errichten wird. Dieses liegt ungefähr 15 Autominuten östlich der Kleinstadt. Nach Fertigstellung wird dieses 12 Gebäude und ungefähr 38.000 Quadratmeter umfassen. Die Baugenehmigung für Project Huckleberry soll Apple bereits Ende Januar erhalten haben.Das iCloud-Rechenzentrum in Reno hat verschiedene Aufgaben. Hierzu gehört die Bereitstellung von Siri und Kommunikatonsprogrammen wie FaceTime oder iMessage. Ob Apple neue Cloud-Produkte plant oder der Ausbau nur zusätzliche Kapazitäten schaffen soll, ist nicht bekannt.Weiterführende Links: