Windows-Migrationsassistent unterstützt macOS Sierra

Auch wenn die "Get a Mac"-Kampagne schon einige Jahre zurückliegt, hat Apple die Zielgruppe der Windows-Umsteiger nicht aus den Augen verloren. Um einen sorgenfreien Umzug wichtiger Daten wie Dokumente, E-Mails, Filme, Fotos, Kontakte, Musik und Termine vom Windows-PC auf den Mac zu ermöglichen, stellt Apple seit der Kampagne einen Migrationsassistenten für Windows bereit. Die überträgt alles über LAN- oder WLAN-Netzwerk an den Migrationsassistenten des Macs, damit die Daten auch in OS X bzw. macOS zur Verfügung stehen.Mit dem jüngsten Update auf Version 1.0.5.7 hat Apple kleinere Kompatibilitätsprobleme mit macOS Sierra und Windows 10 behoben, sodass auch hier der Umzug der Daten ohne Probleme vonstatten geht. Mindestvoraussetzung für die Datenmigration ist OS X 10.7 Lion sowie das betagte Windows XP mit Service Pack 3, es werden aber natürlich auch alle neueren Versionen der Betriebssysteme unterstützt. Der Windows-Migrationsassistent kann im Supportbereich von Apple heruntergeladen werden. Dort findet sich auch eine Anleitung zur Nutzung der Assistenten.