Wenn die AirPods nass werden... und zu Boden fallen

Aus Apples offizieller Beschreibung geht leider nicht hervor, wie robust die neuen kabellosen AirPods sind - und auch zur Widerstandsfähigkeit gegen Wasser ist nichts zu lesen. Wie bei neuen Produkten üblich, sind daher sehr schnell erste Tests erfolgt, was die Ohrhörer in der Praxis aushalten. Zunächst ging es erst einmal darum, ob schon eine Beschädigung zu befürchten ist, wenn die AirPods in einer Pfütze landen. Die beruhigende Nachricht: In diesem Fall werden die Ohrhörer wohl weiterhin tadellos funktionieren. Ein Video zeigt, dass AirPods sehr gut gegen Wasser geschützt sind. Es macht ihnen weder etwas aus, in einer Schüssel mit Wasser zu liegen, noch verweigern sie ihren Dienst, wenn der Nutzer versehentlich seine AirPods in die Waschmaschine steckte und 30 Minuten lang gründlich reinigen ließ.Ebenfalls komplett unbeeindruckt zeigten sich die AirPods, wenn sie aus mehreren Metern Höhe auf harten Boden fallen gelassen werden. Bis auf kleinere Kratzer auf dem weißen Gehäuse waren keine Beschädigungen auszumachen. Da es sich hierbei eher um einen Extremtest handelt und die normale Fallhöhe im Alltag kaum zwei Meter überschreiten dürfte, stellten die AirPods auf jeden Fall ausreichende Stabilität unter Beweis. Sollte es allerdings dennoch zu einem Defekt kommen und Apple einen Wasserschaden feststellen, helfen dem Nutzer diese Tests natürlich wenig. Da Apple nicht offiziell von Wasserfestigkeit spricht, ist es anzuraten, die Ohrhörer eben nicht längere Zeit nass werden zu lassen.Apple hatte die neuartigen AirPods im September auf dem iPhone-Event präsentiert. Da das iPhone 7 bekanntlich über keinen Klinkenstecker mehr verfügt, war die Vorstellung kabelloser Ohrhörer eine konsequente Entscheidung. Wer sich momentan für die Bestellung bei Apple entscheidet, muss für die 179 Euro teuren AirPods mit einer Wartezeit von stolzen sechs Wochen rechnen. Zur Produktseite bei Apple: