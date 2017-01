Weitere Beta von macOS 10.12.3 erschienen

Wenn Apple die Frequenz neuer Betaversionen erhöht und in rascher Folge weitere Builds freigibt, ist normalerweise immer von einer bevorstehenden Veröffentlichung der finalen Version auszugehen. Bei zwei Entwicklerversionen innerhalb von nur vier Tagen scheint es sich aber wohl eher um dringende Fehlerbehebungen oder wichtige Anpassungen zu handeln. Nachdem Apple am vergangenen Montag bereits macOS 10.12.3 zunächst an Entwickler und kurz darauf an alle Teilnehmer des öffentlichen Betaprogramms verteilt hatte, gibt es am heutigen Abend einen weiteren Build zu laden. Die anderen System wurde hingegen nicht aktualisiert, lediglich macOS 10.12.3 erhält ein Update.Apple dokumentiert allerdings nicht, was der Grund für den kurzen Zeitraum zwischen den beiden Betaversionen ist. Ohnehin gibt es nur wenige Informationen zu den Änderungen in macOS 10.12.3. Die Updatebeschreibung nennt lediglich Fehlerbehebungen und Stabilitätsverbesserungen. Außerdem wird Apple einen Fehler in Safari beseitigen, der allem Anschein nach verantwortlich für die Testergebnisse des MacBook Pro bei Consumer Reports war (siehe ). Im Entwicklermodus konnte es nämlich vorkommen, dass der Browser in einer Endlosschleife immer wieder dieselben Icons nachlud.