Threema 2.8.1 bietet neue nützliche Funktionen

Die heute erschienene Version 2.8.1 des Schweizer Messengers Threema bietet Nachrichtenentwürfe, wodurch Nutzer Nachrichten an Kontakte vorschreiben können, ohne diese abzusenden (App: ). Threema speichert diese Nachrichtenentwürfe automatisch ab und weist den Nutzer in der Nachrichtenübersicht darauf hin, wenn sich in einem Chat eine noch nicht versandte Nachricht befindet. Die neue Funktion steht sowohl für Einzel- als auch Gruppen-Chats zur Verfügung.Ebenfalls neu ist die Strukturierung der Nachrichten nach einem erneuten Aufruf von Threema. In diesem Fall trennt der Messenger automatisch alle neu eingetroffenen Nachrichten seit dem letzten Aufruf per Querstrich ab, sodass Nutzer auf einen Blick sehen können, welche Nachricht denn tatsächlich neu ist. Zudem lassen sich Empfangsdetails zu jeder Nachricht abrufen, was aktuell die minutengenaue Uhrzeit für Versand, Zustellung und Empfang umfasst.Neben diesen Neuerungen enthält Threema 2.8.1 auch kleinere Fehlerbehebungen sowie Sprachunterstützung für Holländisch. Der Messenger Threema finanziert sich nicht durch Weitergabe der anonymisierten und vollverschlüsselten Daten, sondern durch den App-Verkauf. Der Preis liegt bei 2,99 Euro und trägt zur Finanzierung von Entwicklung und Servern bei. Mindestanforderung ist iOS 8.0. Für bestehende Nutzer ist das Update kostenlos.