Studie: Telefonate während Autofahrt gefährlich

Smartphones zählen heute zu den Geräten, bei denen viele Menschen unruhig werden, wenn sie nicht ständig zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund nutzen einige ihr Mobiltelefon trotz Verbot auch während der Autofahrt. Dass dies risikoreich ist und im schlimmsten Fall tödlich enden kann, ist mittlerweile klar. Einige sind sich dessen bewusst und nutzen deshalb eine Freisprecheinrichtung.Jetzt hat allerdings die QUT (Queensland University of Technology) eine Studie veröffentlicht, dass das Führen von Telefonaten während des Autofahrens stark ablenkt, egal ob mit dem Smartphone oder einer Freisprecheinrichtung. Bei der Studie sollten Probanden in einer Simulation auf Fußgänger achten, die plötzlich die Straße überqueren. Zuerst sollte dies ohne Telefongespräch durchgeführt werden, dann mit einem auf dem Handy geführten Telefonat und zum Schluss mit einer Freisprecheinrichtung.Das verblüffende und zugleich erschreckende Resultat: Es spiele keine Rolle, wie das Telefongespräch geführt wird, in beiden Fällen dauert die Reaktion auf die Fußgänger 40 Prozent länger. Nun könnte man zwar argumentieren, dass ein Gespräch über die Freisprecheinrichtung genauso ablenkt wie ein Gespräch mit einem Mitfahrer. Dies ist der Studie zufolge jedoch nur bedingt richtig, da man Gespräche innerhalb des Wagens immer an das Fahrgeschehen anpassen würde, dies passiert bei Telefonaten hingegen nicht.Wer eine Freisprecheinrichtung besitzt, sollte diese jedoch weiterhin nutzen, so ist das Telefonieren mit einer solchen legal. Je nachdem wo das Smartphone im Auto liegt, kann man auch nicht in die Versuchung geraten, doch mal eben eine Nachricht zu lesen oder eine kurze Antwort auf dem Display zu tippen. Rechtlich gesehen darf man das Smartphone während der Fahrt allerdings in vollem Umfang nutzen, sobald es fest mit dem Fahrzeug verbunden ist. Dies lässt sich beispielsweise durch eine Halterung an der Windschutzscheibe realisieren. Das Justizministerium arbeitet zur Zeit an einem Gesetzesentwurf, der dies in Zukunft einschränken wird. Allgemein kann man auch jetzt nur dazu raten, bei dringenden Telefonaten oder Nachrichten den nächstgelegenen Parkplatz aufzusuchen und dort bei abgeschaltetem Motor zu kommunizieren.Weiterführende Links: