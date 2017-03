Stories ab sofort in Facebook-App

Bereits vor einiger Zeit angekündigt, setzt Facebook den Plan jetzt in die Tat um und implementiert die neue Stories-Funktion in die iOS-App. Es handelt sich hierbei um dieselbe Funktion, die seit einiger Zeit im Facebook Messenger integriert ist. In der Kurzzusammenfassung bedeutet dies: Anwender können Fotos und Videos veröffentlichen, welche mit Filtern, Texten oder kleinen Anmerkungen versehen werden. Diese sind dann 24 Stunden lang für Freunde sichtbar und verschwinden daraufhin ohne Zutun des Anwenders wieder.Ob die Funktion einen Mehrwert für die Facebook-App bietet, muss jeder für sich selbst entscheiden. Für den Zuckerberg-Konzern scheinen Stories die nächste große Sache zu sein. Schließlich hat man die selbstzerstörenden Bilder und Videos mittlerweile in Instagram, WhatsApp, Facebook und den Facebook Messenger integriert.Die Facebook-App ist in Versionsnummer 85.0 kostenlos im iOS App Store erhältlich. Bei der Anwendung handelt es sich um eine Universal-App für iPhone, iPad und iPod touch. Eine Version für das Apple TV ist ebenso erhältlich, wohingegen eine Apple-Watch-App derzeit noch aussteht. Voraussetzungen zur Installation sind mindestens iOS 8.0 sowie 331 MB freien Speicher.Weiterführende Links: