Schadsoftware: macOS als Zielscheibe immer beliebter

Steigerung um 744 Prozent

Windows weiterhin Hauptziel

IoT

Einer der häufig genannten Vorzüge von macOS gegenüber dem im Desktop-Markt übermächtig erscheinenden Windows ist die relative Unempfindlichkeit gegenüber Viren, Trojanern und Co. In der Tat ist die übergroße Mehrheit der Schadsoftware auf Windows-PCs ausgerichtet; doch die Attraktivität des Macs als Zielscheibe ist offensichtlich gestiegen.Das ist das Ergebnis der McAfee Labs, seines Zeichens hundertprozentiges Tochterunternehmen von Intel und Hersteller von Sicherheitssoftware. Dem aktuellen »Threats Report« zufolge stieg die Anzahl der Angriffe auf Macs im Jahr 2016 um das Siebenfache im Vergleich zum Vorjahr. Die übergroße Mehrheit der Schadsoftware trat dabei im letzten Quartal des Jahres in Erscheinung, wo 460.000 Vorfälle registriert wurden. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal waren es nur knapp über 50.000 Vorfälle.Stellt man die Zahlen in den Gesamtkontext, bleibt der Anteil der Mac-Malware aber weiterhin äußerst gering. In den letzten drei Monaten 2016 wurden insgesamt 600 Millionen Fälle bekannt; der Anteil von macOS beträgt also nur etwa 0,1 Prozent. 15 Millionen der aufgezeichneten Fälle betrafen Mobilgeräte, davon richteten sich die meisten gegen das Android-System.Außerdem ist zu berücksichtigen, welcher Art die Schadsoftware war. Denn die meisten Fälle, die macOS betrafen, stellten keine Gefahr für die Sicherheit oder Funktionsfähigkeit des Macs dar. Das Ziel war hauptsächlich, ungewollte Werbeanzeigen einzublenden. Nichtsdestotrotz gab es auch ernsthafte Angriffe auf den Mac, wie zum Beispiel die Fruitfly-Schadsoftware in biomedizinischen Forschungslaboren.Eine gefährliche Entwicklung gibt es dem McAfee-Report zufolge allerdings im Bereich IoT (Internet of Things). Gerade die vernetzten Heimgeräte von günstigen Anbietern aus China werden häufig infiziert, um vom Besitzer unerkannt an DDoS-Attacken teilzunehmen. Dabei werden Internetseiten und Dienste mit so vielen Anfragen gleichzeitig bombardiert, dass sie in die Knie gehen und nicht mehr erreichbar sind. Der gesamte Bericht von McAfee wird im Laufe des Tages hier veröffentlicht.