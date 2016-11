Samsung vor Apple: randloses Display bereits Anfang 2017

Samsung entwickelte mit dem Galaxy S7 und S7 edge zwei sehr erfolgreiche Smartphones, die hohe Verkaufszahlen aufweisen und von vielen Testern gelobt werden. Mit dem ebenfalls in diesem Jahr vorgestellten Note 7 hatten die Koreaner bekanntlich weniger Glück . So wird Samsung bei der Entwicklung der nächsten Flaggschiffe, den S8-Smartphones eine andere Richtung einschlagen.Mit einem leicht veränderten Konzept möchte Samsung die Galaxy-Note-7-Zielgruppe erreichen. So werde das Gerät in zwei Displaygrößen auf den Markt kommen - 5,7 Zoll und 6,2 Zoll. Was sich zunächst einmal recht groß anhört, ist im Endeffekt vielleicht doch noch handlich, denn die Geräte sollen die Größe der aktuellen Generationen behalten. Den vergrößerten Bildschirm realisiere das koreanische Technikunternehmen durch Wegrationalisierung des Homebuttons und der Displayränder, ähnlich wie es Apple Gerüchten zufolge beim iPhone 8 plant.Aktuell besitzen die Geräte noch schmale Ränder um den Bildschirm. Durch eine geschickte Platzierung des Frontlautsprechers und einem nach außen gebogenen Display könnten diese Ränder im nächsten Modell komplett ersetzt werden. Wie sich ein so großer OLED-Screen auf die Akkulaufzeit auswirken würde, muss sich dabei aber noch zeigen.Für das größere Samsung Galaxy S8 ist der Beinamen „Plus“ im Gespräch. Durch diese Anlehnung an Apples iPhone 7 Plus wird deutlich, wie stark die beiden Unternehmen konkurrieren. Sollten die Informationen stimmen, wird das Smartphone der Koreaner Anfang 2017 vorgestellt. Damit wäre der Apple-Konkurrent der Vorstellung des iPhone 8 im September deutlich voraus.Weiterführende Links: