Rush Rally 2 mit Mehrspieler über Internet und Netzwerk

Seit Mai ist die unterhaltsame Fortsetzung des Rennspiels Rush Rally im App Store verfügbar - sowohl für iPhone, iPad als auch Apple TV. Mit der nun erhältlichen Version 1.0.6 hat Stephen Brown auch Multiplayer in Rush Rally 2 integriert. So können Spieler auf mehreren Geräten verteilt in spannenden Rennen gegeneinander antreten. Die Verbindung erfolgt entweder online über das Game Center oder über das lokale Netzwerk, was in unseren Tests - möglicherweise aufgrund von Server-Überlastung - jedoch nicht zuverlässig funktionierte.Neben Multiplayer wurde nun auch ein echtes weltweites Ranking-System integriert, bei dem alle Spieler von Rush Rally 2 um den Spitzenplatz fahren können. Wer sich für Mehrspieler-Rennen nicht interessiert, kann sich aber ebenfalls über Neuerung freuen. Mit dem Update hat Brown auch die Computer-Gegner verbessert, sodass diese im Rally-Cross-Modus nun korrekte Schäden davontragen. Als Zusatzoption ist außerdem eine automatische Beschleunigung zuschaltbar, wenn der Spieler ohnehin immer mit Bleifuß fährt.Mit dem Update warten sollte man allerdings, wenn man noch unter iOS 7 unterwegs ist. In diesem Fall kann es zu Sound-Problemen kommen, die erst mit der in Entwicklung befindlichen Version 1.0.7 behoben sein werden. Unabhängig davon lässt sich Rush Rally 2 auch weiterhin ab iOS 7.0 bzw. tvOS 9.0 spielen. Der Preis für das ungefähr 140 MB große Spiel liegt bei 3,99 Euro . Wem die Steuerung mittels Gerät oder Fernbedienung nicht zusagt, kann auch auf Apple-zertifizierte Bluetooth-Controller wie den bei der Redaktion beliebten SteelSeries Nimbus zurückgreifen.