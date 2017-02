Offiziell: Apple Store in Wien geplant

Deutschland, Italien und Tschechien haben sie - nur Österreich bislang nicht - die Rede ist von den Apple Stores. Doch noch in diesem Jahr könnte damit Schluss sein. So sucht Apple bereits Mitarbeiter für das geplante Geschäft in der österreichischen Hauptstadt Wien. Zu Standort und Zeitpunkt der Eröffnung gibt es allerdings noch keine offizielle Bestätigung. Doch Apple freut sich bereits auf die Eröffnung des ersten österreichischen Stores.So hatte Apple gegenüber dem Standard bestätigt , an der Eröffnung eines Apple Store in Wien zu arbeiten, nachdem sich die zugehörigen Stellenanzeigen nicht mehr leugnen ließen. Gerüchten zufolge könnte sich Apple in der Kärntner Straße eingemietet haben. Dort waren im vergangenen August von Esprit großflächige Räumlichkeiten über drei Etagen frei geworden, die sich für einen Apple Store mit typischer Glasfassade sehr gut eignen.Der Mietvertrag soll vergangenen Herbst bereits unterschrieben gewesen sein. Weder Vermieter Signa noch der potenzielle Mieter Apple wollten sich aber gegenüber Medien zu den Gerüchten äußern, sodass bis jetzt unklar ist, ob tatsächlich Apple als Nachmieter auf Esprit folgt. Hierzu dürften in den kommenden Wochen und Monaten aber sehr wahrscheinlich weitere Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Spätestens wenn die Bauarbeiten mit dem schwarzen Sichtschutz beginnen, steht der Standort für den ersten österreichischen Apple Store fest.