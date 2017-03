Neues iPad: Display so hell wie nie zuvor

Bei iFixit hat man nach der Zerlegung des neuen iPad (wir berichteten: ) die Komponenten noch etwas genauer angeschaut. Bereits bekannt ist die Tatsache, dass - wie schon beim iPad Air 2 - auch das neue iPad keine Sperrtaste aufweist, mit der sich die Displayrotation blockieren ließe. Dies muss auch beim neuen iPad über das einblendbare Kontrollzentrum aktiviert werden. Zudem hat iFixit festgestellt, dass das Display zwischen iPad Air 1 und dem neuen iPad austauschbar ist. Dies bedeutet allerdings nicht, dass beide Displays identisch sind, denn in einem weiteren Test offenbaren sich signifikante Unterschiede in der Helligkeit.Im Vergleich zu den bisherigen iPad Air ist das neue iPad-Display laut iFixit-Messungen mindestens 44 Prozent heller und damit so hell wie nie zuvor. Aufhorchen sollten damit alle Besitzer eines iPad Air 1, denn die helleren Display-Panels des neuen iPads lassen sich iFixit zufolge im iPad Air 1 problemlos verbauen. Der umgekehrte Weg ist hingegen nicht zu empfehlen.Der zugehörige Display-Controller ist offenbar zwischen dem iPad Air 1 und dem neuen iPad beliebig austauschbar, was die Reparaturkosten überschaubar halten sollte. Damit ist das neue iPad auch in Bezug auf Reparaturen relativ flexibel. Aufgrund der anderweitigen Einschränkungen, beispielsweise durch den prozessorgebundenen Touch-ID-Sensor in der Home-Taste, bleibt iFixit bei Bewertung der Reparaturmöglichkeiten aber weiterhin bei 2 von 10 Punkten.Das neue iPad ist von Apple als robustes Einstiegs-Tablet mit größerem Akku (als das iPad Air 2) konzipiert und soll auch Bildungseinrichtungen und Unternehmen bedienen. Es bietet zum Preis ab 399 Euro ein 9,7"-Display, A9-Prozessor, 8MP-Kamera auf der Rückseite, 1,2MP-Kamera auf der Vorderseite, Bluetooth 4.2, NFC und WLAN (802.11a/b/g/n/ac). Die Standardspeicherkapazität des neuen iPad liegt bei 32 GB und kann zum Aufpreis von 100 Euro auf 128 GB erhöht werden. Zum Aufpreis von 160 Euro lässt sich außerdem Mobilfunk und GPS hinzunehmen. Als Gehäusefarben stehen Gold, Silber und Spacegrau zur Auswahl.