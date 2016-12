Neues MacBook Pro ohne Touch Bar bei Conrad um 200 Euro reduziert

Dass bei vielen Kunden kurz vor Weihnachten die Kauflust etwas ausgeprägter ist, wissen natürlich auch die Einzelhändler und locken mit besonderen Aktionen und Rabatten. Das Elektronik-Versandhaus Conrad wendet sich mit einem Angebot konkret an Apple-Kunden und belegt das neueste Hardware-Produkt aus Cupertino mit einem 12-prozentigen Preisnachlass (Angebot: ).Das erst im Oktober vorgestellte MacBook Pro gibt es in drei Ausführungen. Die günstigste davon ist die Variante mit 13,3’’-Display und ohne Touch Bar. Genau diese ist bei Conrad ab jetzt für nur 1.499 Euro zzgl. Versandkosten zu haben, 200 Euro weniger als Apple dafür veranschlagt. Das Angebot gilt für beide Farbvarianten (Silber und Spacegrau). Die Lieferzeit gibt Conrad aktuell mit 1 bis 3 Werktagen an, also noch rechtzeitig für das Weihnachtsfest. Optional können Käufer für 71 Euro zusätzlich eine Langzeit-Garantie von 48 Monaten wählen. Die Aktion läuft noch bis inklusive Donnerstag, den 22. Dezember.Bei vielen Beobachtern gilt das MacBook Pro ohne Touch Bar als der ideelle Nachfolger des MacBook Air, denn es handelt sich um die günstigere Variante gegenüber den beiden MacBook Pro mit Touch Bar in 13'' oder 15''. Die Namensgleichheit könnte bei einigen zur Verwirrung führen; die Version ohne Touch Bar verfügt über nur zwei USB-C-Ports mit Thunderbolt 3, die zum Anschluss sämtlichen Zubehörs sowie auch der Stromversorgung verwendet werden. Die Conrad-Aktion umfasst die Basis-Ausstattung mit 2,0 GHz Dual-Cre Intel Core i5 Prozessor, 8 GB LPDDR3-RAM und 256 GB Flashspeicher. Der Grafikchip ist Intels Iris Graphics 540, drahtlose Verbindungen laufen über 802.11ac WLAN oder Bluetooth 4.2. Apple verspricht für das Gerät bis zu 10 Stunden Akkulaufzeit.Zum Lieferumfang gehören neben dem Apple-Notebook selbst auch das 61-Watt-Netzteil mit USB-C und ein entsprechenden USB-C-Ladekabel. Bei der Tastatur des Gerätes handelt es sich um die Ausführung ohne OLED-Leiste, welche ein spezifisches Merkmal der teureren Ausführungen des MacBook Pro ist.Weiterführende Links: