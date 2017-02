Neues Büro: Tim Cook zieht ins Raumschiff

Umzug des Managements

Steve Jobs Theater

Gestern verkündete Apple den offiziellen Namen des lange Zeit nur »Campus 2« genannten zweiten Firmen-Hauptquartiers. Der Umzug in den »Apple Park« steht schon in wenigen Wochen an. Insgesamt sollen 12.000 Mitarbeiter ab April vom bisherigen Standort Infinite Loop in das nur wenige Steinwürfe entfernte neue Areal ziehen, welches an der Grenze zwischen den drei berühmten Städten Cupertino, Santa Clara und Sunnyvale, unweit von San Jose und San Francisco liegt.Zu diesen 12.000 Mitarbeitern gehört den Informationen der Zeitung San Francisco Chronicle auch das Management, allen voran CEO Tim Cook. Er wird sein neues Büro wohl in dem neuen Hauptgebäude, dem »Raumschiff«, beziehen. Dabei handelt es sich um das große, ringförmige Gebäude mit der Front aus gebogenen Glaspanelen aus Deutschland. Das Gebäude und der riesige, kreisförmige Innenbereich umfassen eine Fläche von 26 Hektar. Der Innenbereich ist in verschiedene Areale unterteilt; dazu gehören etwa ein Obstgarten, eine weite Wiese und ein Teich. Genau dieses Ambiente dürfte Tim Cook künftig entgegensehen, wenn er aus den Fenstern seines Büros schaut.Bis der Umzug in die neuen Räumlichkeiten in Gänze abgeschlossen ist, dürften Apples eigenen Erwartungen zufolge sechs Monate ins Land ziehen. Das bisherige Zentrum am Infinite Loop bleibt ebenfalls erhalten. Hier soll die Zentrale für Apples diverse Online-Dienste wie etwa iCloud, Karten, Siri, Apple Pay, iTunes und Apple Music entstehen.Gestern teilte Apple offiziell mit, dass der neugebaute Keynote-Saal anlässlich des morgigen 62. Geburtstags des verstorbenen Firmengründers künftig »Steve Jobs Theater« genannt werden soll. Es bietet Platz für 1.000 Personen und ist als Hauptveranstaltungsort des Konzerns geplant. Womöglich findet schon der nächste Apple-Event dort statt. Weitere Gebäude des »Apple Park« umfassen ein Besucherzentrum, Café, Apple Store, Parkhäuser, Forschungszentren und ein großes Fitness-Center für die Angestellten. Sämtlicher Strombedarf soll durch erneuerbare Energien gedeckt werden.Weiterführende Links: