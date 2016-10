Neo Magazin Royal: Apple, Kult, Faszination und Zweifel

Apple-Religion, Bekenntnis, Zweifel

Apple Store Frankfurt 2010

In der jüngsten Ausgabe des Neo Magazin Royal, ausgestrahlt im ZDF, kommt in einer 15-minütigen Sequenz auch das Thema Apple zur Sprache. Anlass ist der 5. Todestag von Steve Jobs, zu dessen Ehren Jan Böhmermann eine kleine Messe zelebrierte. Stilecht werden die Kerzen natürlich auf iPads dargestellt, in der Gedenkrede merkt Böhmermann an, dass Jobs nun "in der Cloud" sei. Der Beitrag hat als Leitthema, sich über die teils religiöse Verehrung Apples lustig zu machen und Apple ironisch als eine der wichtigsten Weltreligionen darzustellen. Immerhin habe Apple alles, was eine Religion ausmache - einen charismatischen Anführer und Propheten, der nach seinem Tod zum Halbgott erhoben wird, heilige Messen (Keynotes) um den Glauben zu stärken, Priester des Appletums mit Messen in den als Apple Stores bezeichneten Gotteshäusern... als Beleg hierfür kommt ein kurzer Ausschnitt aus jenem Video zum Einsatz, das MacTechNews damals zur Eröffnung des Apple Stores Frankfurt im Januar 2010 veröffentlichte (siehe unten).Zuletzt geht der Beitrag auch auf die Veröffentlichung und Präsentation des iPhone 7 ein sowie das Bekenntnis des Royal-Teams, ebenfalls der Glaubensgemeinschaft anzugehören - wer dabei nicht mitmache, müsse selbstverständlich "Schande! Schande!"-Spießrutenläufe über sich ergehen lassen. Als Frage bleibt natürlich, wohin sich Apple entwickelt hat, wofür das Unternehmen noch steht (Erlösung, The Next Big Thing oder Steuervermeidungstricks, Zensur, Wucher), ob es sich beim randalierenden Franzosen im Apple Store (siehe ) um einen neuen Martin Luther handelte oder ob Apple-Jünger inzwischen zu dem wurden, was sie nie sein wollten. Eine Aufzeichnung der Sendung lässt sich auf dieser Seite der ZDF-Mediathek ansehen. Die Apple-Sektion beginnt bei Minute 14.Der kurze Filmschnipsel über heilige Messen bei Apple-Priestern im Apple Store stammt übrigens aus folgendem Video. Apple hatte damals den dritten deutschen Apple Store eröffnet. Nach München und Hamburg prangte seit Januar 2010 auch in der Fressgass zu Frankfurt ein großes Apple-Logo und zog am ersten Tag riesige Menschenmassen an. Im Video zu sehen sind die Store-Tour vor der Eröffnung samt Ansprache von Steve Cano, damals "Senior Director of Apple Retail International".