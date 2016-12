Nach Super Mario Run: Nintendo-Aktie auf Talfahrt

Kurssturz, schlechte Bewertungen

Trotzdem aktuell umsatzstärkste App

Ist Super Mario Run ein Erfolg? Abschließend lässt sich diese Frage sicherlich erst in einigen Monaten beantworten, doch es gibt zwei widerstreitende Erfolgsindikatoren für Nintendos erste iOS-App mit dem berühmten Klempner. Einerseits führt die App (App Store: ) seit ihrer Freigabe letzten Donnerstag die Top-Liste der umsatzstärksten Apps des gesamten App Stores an, andererseits gab es von den Nutzern nur magere 2,5 Sterne im Durchschnitt aller Bewertungen und der Börsenkurs des japanischen Spieleherstellers zeigt einen deutlichen Knick nach unten.So gab die Aktie des Unternehmens seit dem Start am vergangenen Donnerstag um über zehn Prozent nach und notiert nur noch bei knapp über 200 Euro. Nicht viel besser erging es DeNA Co, einem Unternehmen, welches bei der Entwicklung von Super Mario Run half. Hier beträgt der Abstieg sogar 14 Prozent in der gleichen Zeit.Die negative Reaktion an Börse mag mit der Resonanz zu tun haben, die das Nintendo-Spiel bei den Bewertungen im App Store erfuhr. Sowohl im deutschen wie auch im österreichischen und US-amerikanischen Store erhielt das Spiel über mehrere tausend Bewertungen hinweg nur 2,5 von 5 Sternen. In der Schweiz sind es gar nur zwei Sterne. Zwei Kritikpunkte werden dabei ganz besonders schlecht aufgenommen: einmal die Notwendigkeit für ständige Internetverbindung (MTN berichtete: ) und außerdem die Tatsache, dass nach den ersten drei Levels ein saftiger In-App-Kauf von 9,99 Euro fällig wird, um weiterzuspielen.Gerade Letzteres ist die Schattenseite der Generation Free-to-Play. Statt für die App von Anfang an 9,99 Euro zu verlangen, hatte sich Nintendo dazu entschieden, den Download gratis zu erlauben und den In-App-Kauf nach 3 Leveln einzufügen. Damit können Spieler vor dem eigentlichen Kauf ihre Erfahrungen mit der Spielpraxis machen; auf der anderen Seite erwarten Nutzer, die sich nicht vorher über die Notwendigkeit des Kaufs informiert haben, keinen Zahlungsaufruf nach einem halben Spiel.Trotz all der Kritik und dem fallenden Börsenkurs hat Super Mario Run weiterhin die Chance, ein großer Erfolg zu werden. Seit dem Marktstart fuhr das Spiel die meisten Umsätze des gesamten App Stores in dieser Zeitperiode ein, von 4 Millionen Dollar Umsatz bei 10 Millionen Downloads am ersten Tag war die Rede . Heute veröffentlichte der Konzern ein Fehler-Update für das Spiel, welches kurzzeitig die negativen Reviews von der Frontseite im App Store eliminierte. Inzwischen sind aber wieder genügend neue Bewertungen eingelaufen, die den Trend der bisherigen Rückmeldungen fortsetzten.Weiterführende Links: