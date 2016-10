Microsoft will Minecraft auf das Apple TV bringen

Nach der Übernahme von Minecraft hatte Microsoft das Open-World-Spiel stetig weiterentwickelt und auch eine neue Variante speziell für Windows 10 veröffentlicht. Darüber hinaus gibt es das Spiel unter anderem für iOS und OS X sowie für Android, PlayStation, Wii U und Xbox. Ab Dezember soll laut der Ankündigung von Apple-CEO Tim Cook dann noch das Apple TV zu der Liste hinzustoßen. Dies ist zwar zu spät für das aktuelle "Spooky Bundle", aber wahrscheinlich noch rechtzeitig für den Gabentisch und dürfte auch die Verkaufszahlen des Apple TV beflügeln.Betrachtet man die verschiedenen Varianten von Minecraft, wird Microsoft sehr wahrscheinlich die bisherige iOS-Version als Vorlage nehmen. So dürfte neben Spiele-Controllern auch die Siri Remote Unterstützung erfahren. Entsprechend könnte Minecraft auf dem Apple TV den Funktionsumfang der Pocket Edition bieten - bestätigt ist jedoch nichts. Im Vergleich zur Desktop-Variante für Linux, macOS und Windows hinkt die Pocket Edition in Bezug auf Inhalte wie Figuren und Bau-"Rezepte" allerdings etwas hinterher.Dem Spielspaß tut das aber kaum Abbruch. Im Mittelpunkt steht bei Minecraft das Erforschen und Überleben in der kantigen Welt. Auf welche Weise dies geschieht, bleibt dem Spieler überlassen. Er kann sich kämpfend durch die Wildnis und Monsterhorden bewegen oder aber sich dem Aufbau geschützter Bauwerke widmen, den Anbau von Ackerbau und Viehzucht betreiben oder einfach nur auf See angeln. Die Möglichkeiten sind - wie die Welt selbst - nahezu unbegrenzt.Über Minecraft Realm Server kann man im Online-Modus sowohl gemeinsam als auch gegeneinander spielen. Ob die tvOS-Version in der iOS-Version integriert sein wird, daher Apple-Kunden nur einmal den Preis von 6,99 Euro für alle Geräte zahlen müssen, ist allerdings noch unklar. Vom zuständigen Spiele-Studio Mojang gibt es bislang keinen weiteren Kommentar zu Cooks Ankündigung auf dem Apple-Event.