MacTechNews wünscht ein erfolgreiches Jahr 2017

2016 ist Geschichte, 2017 hat begonnen - für Apples Finanzbuchaltung war dies allerdings bereits am 1. Oktober der Fall, denn bekanntlich beginnt die Zählung bei Apple schon im vierten Kalenderquartal. Aus diesem Grund wird die Bekanntgabe der Quartalszahlen für das erste Finanzquartal 2017 vermutlich auch eines der ersten wichtigen Ereignisse des Apple-Jahres. Wenn Apple dem üblichen Jahresablauf folgt, sind es auch nur noch zwei bis drei Monate zum nächsten Apple-Event. Einen Ausblick auf 2017 hatten wir in diesem Artikel zusammengestellt.Die Redaktion von MacTechNews.de wünscht allen Lesern einen guten Start ins Jahr 2017 und dass zumindest einige gute Vorsätze auch in die Tat umgesetzt werden.