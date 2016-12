MacBook Pro 2016: Consumer Reports verteidigt Akkutests

Die Antwort von Consumer Reports

Apple und Consumer Reports untersuchen

Zum neuen MacBook Pro kursieren zahlreiche Testberichte - doch besonders ein bestimmter hatte es in sich. Consumer Reports veröffentlichte in der Woche vor Weihnachten einen Artikel, in dem das MacBook Pro in den meisten Disziplinen zwar gut abschnitt, aber dennoch keine Kaufempfehlung erhielt. In der Begründung hieß es, die Akkulaufzeit falle so volatil aus, dass man zu einem negativen Gesamtfazit gelangen musste. Angeblich treten derlei Unterschiede bei anderen Herstellern nicht auf, weswegen das MacBook Pro 2016 auch als erstes Apple-Notebook seit langer Zeit kein Lob von Consumer Reports einstrich. Per Twitter kündigte Apples Marketingchef Phil Schiller kürzlich an, die zitierten Tests zusammen mit Consumer Reports durchgehen zu wollen, um die Ergebnisse zu verstehen. Laut Schiller spiegeln die Daten nämlich nicht Apples eigene Messwerte wieder - weder unter Laborbedingungen, noch bei praxisnaher Verwendung.Consumer Reports hat sich auf Nachfrage nun noch einmal zu Wort gemeldet und das Testverfahren sowie die ermittelten Ergebnisse verteidigt. Es sei zum aktuellen Zeitpunkt nicht erforderlich, alle Tests noch einmal durchzuführen. Es gebe minutengenaue Aufzeichnungen, weswegen signifikante Fehler beim Messen ausgeschlossen werden können. Außerdem habe es nicht nur einen einzelnen Testdurchlauf, sondern gleich mehrere gegeben. Kritiker des Artikels hatten moniert, die von Consumer Reports angegebenen Maximalwerte seien unüblich hoch - mit realistischeren Ergebnissen wäre auch die Streuung zwischen Minimum und Maximum nicht so extrem ausgefallen. Die Antwort von Consumer Reports: Es sei nicht ungewöhnlich, derart gute Werte zu ermitteln, im Falle des MacBook Pro 13" waren es bei schonender Nutzung des Gerätes bis zu 19,5 Stunden, beim MacBook Pro 15" bis zu 18,5 Stunden.Man darf gespannt sein, was das Ergebnis der gemeinsamen Untersuchungen von Consumer Reports und Apple ist. In der Stellungnahme bestätigt Consumer Reports, zusammen mit Apple einen genauen Blick auf die Ergebnisse zu werfen. Sollte es wichtige Erkenntnisse geben, werde man die Leser unverzüglich darüber informieren, so die Verantwortlichen.