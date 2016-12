Kurz vor der Fertigstellung: Apple Campus 2 im Überflug

Es sind nur noch Wochen, bis Apple den neuen Campus 2 in Betrieb nehmen kann. Fünfeinhalb Jahre nach Projektvorstellung und Präsentation vor Cupertinos Stadtrat steht das gigantische Bauprojekt somit kurz vor dem Abschluss. Erst vor einigen Tagen tauchte auch die erste Fototour durch das Innenleben des "Apple-Mutterschiffs" auf (siehe dieser Artikel: ). Der allmonatliche Drohnenflug dokumentiert wie üblich den aktuellen Baufortschritt - und da der Überflug in den Weihnachtstagen stattfand, herrscht diesmal gespenstische Leere auf der Baustelle. Gut im Video zu erkennen ist, was es für Apples Bauunternehmen bis zur Eröffnung des Campus noch zu tun gibt. Die Installation der Solarpanele auf dem Gebäudedach wurde erst zu zwei Dritteln abgeschlossen, außerdem erfolgte bislang noch keine Begrünung der Anlagen. In den Außenbereichen befinden sich zwar schon zahlreiche frisch gepflanzte Bäume, vor allem im Inneren des Rondells dominieren aber noch Erdtöne das Farbenbild.Das Apple Auditorium steht bereits seit einigen Wochen, befand sich allerdings noch im Rohbau. In diesem Monat begann Apple jedoch damit, auch die Innenbereiche zu gestalten. Von außen zu erkennen ist momentan noch recht wenig - bis auf eine Vielzahl an Baugerüsten an den Innenwänden. Erstmals zu sehen sind die Gehwege des Areals - was später einmal zum Schlendern durch Baumhaine einladen soll, führt momentan natürlich noch durch eine Erdwüste. Bis November befand sich noch der gewaltige "Mountain of Dirt" auf dem Gelände, denn Apple hatte sämtlichen Abraum zentral gesammelt. Dieser fehlt nun - sämtliches Erdmaterial wurde entweder abtransportiert oder auf der Baustelle verwertet. Die 4K-Drohne fliegt zudem an Apples Sicherheitstunnels sowie den Zufahrten für die unterirdisch gelegenen Parkplatzanlagen vorbei. Gegen Ende des Videos nähert sich die Drohne den Glasfronten, sodass ein Blick auf Atrium und die Einrichtungsarbeiten möglich ist.