Können wir bald mit Siri chatten?

Hinweis auf neue Apple-Pay-Funktion?

Apple hat sich eine Methode patentrechtlich schützen lassen, über die sich der Sprachassistent Siri auf Anfrage in Chat-Unterhaltungen in der Nachrichten-App einklinken kann. Die künstliche Intelligenz wäre etwa im Stande, innerhalb der Kommunikation automatisch Anfragen zu entschlüsseln und auszuführen. Siri würde für den Nutzer wie ein zusätzlicher Gesprächspartner in einem Gruppenchat aussehen.Das Patent »Virtual assistant in a communication session« beschreibt dabei unter anderem Möglichkeiten, wie iOS herausfinden kann, ob ein Auftrag oder eine Anfrage aus einem Chat an Siri oder an den tatsächlich Gesprächspartner gerichtet war. Dafür soll es nicht zwangsläufig notwendig sein, dass Siri direkt angesprochen wird.Als Datengrundlage für Siris Dienstleistungen sollen übrigens nicht nur Informationen aus dem Netz und vom Gerät des Nutzers, sondern auch von allen Smartphones der Gesprächspartner herhalten. Dafür verbindet sich Siri mit den Sprachassistenten der anderen Geräte, was etwa beim Finden eines gemeinsamen Termins für ein Treffen aller Mitglieder eines Gruppen-Chats sinnvoll wäre. Natürlich müssen alle Beteiligten ihre Zustimmung für einen solchen Einsatz der KI geben.Das Patent nennt verschiedene konkrete Ausführungen von Siris Einsatz in Chats. Einerseits wäre es möglich, dass nur der »Auftraggeber« Siris Antwort als eigenen Chat-Beitrag sieht - andererseits ist eine allgemeine Sichtbarkeit angedacht. Letzteres würde es auch beispielsweise erlauben, eine Abstimmung unter allen Teilnehmern eines Gruppenchats bei der Terminierung eines Treffens direkt in der Nachrichten-App durchzuführen.Aufhorchen lässt außerdem ein weiteres Detail der Patentbeschreibung. Apple erwähnt explizit die Möglichkeit für »Peer-to-Peer«-Zahlungen. Je nach Verfügbarkeit von Zahlungs-App auf den Geräten der betroffenen Kontakte böte die KI unterschiedliche Übertragungswege an, um eine Überweisung von einem zum anderen Gesprächspartner zu ermöglichen. Als Sicherheitsmechanismus käme der Fingerabdrucksensor Touch ID zum Einsatz. Nicht explizit erwähnt, aber eine logische Weiterentwicklung wäre die Verwendbarkeit von Apple Pay für einen solchen Geldtransfer. Direktüberweisungen von Geld von einer Person zur anderen gehört zu denjenigen Features, die Apple Pay heute noch fehlt.Siri wäre nicht die erste KI, die aktiv an einem Chat teilnimmt. Der Google-Assistent mischt etwa in der Chat-App Allo mit und moderne Text-Adventures wie etwa LifeLine basieren allein auf Direktunterhaltungen mit einer virtuellen Spielfigur. Wie immer gilt es zu bedenken, dass patentierte Technologien nicht zwangsläufig in tatsächliche Produkte oder Features umgewandelt werden. In diesem Fall ist dies aber zumindest denkbar, denn die Integration Siris in iMessage wäre ein konsequenter nächster Schritt in der aktuellen Siri-Entwicklung.Weiterführende Links: