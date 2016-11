Jonathan Ives neues Steckenpferd: Architektur von Apple-Gebäuden

Das Gesicht hinter iMac, iPhone und Co.

Es ist inzwischen Tradition: Stellt Apple bei einer Keynote ein neues Hardware-Produkt vor, gibt es kurz darauf ein künstlerisches Produktvideo zu sehen, in dem Jonathan Ive die Entwicklung, Herstellung und vor allem das Design der Hardware in seinem typischen, britischen Akzent beschreibt. Doch wie groß ist Ives Rolle bei der Produktgestaltung wirklich noch?Zweifellos war er die treibende Kraft, als es um die wegweisenden Designstrukturen ging, die in den späten 1990ern den ersten iMac hervorbrachten, später dann iPod, MacBook, iPhone und iPad. Seit iOS 7 zeichnete er neben dem Hardware- auch für das Software-Design zuständig. Im vergangenen Jahr jedoch änderten sich die Zuständigkeiten. Ive wurde zum »Chief Design Officer« befördert, während neue VP-Posten für Software- und Hardware-Design geschaffen wurden, die seither von Alan Dye (Software) und Richard Howarth (Hardware) besetzt sind. Ives Rolle ist ihnen übergeordnet, doch ist unklar, wie groß seine Rolle im Tagesgeschäft noch ist.John Gruber, Apple-Kenner mit Zugang zu zahlreiche Quellen in der hohen Apple-Hierarchie, hat erfahren, dass direkter Kontakt zwischen den Design-Teams und Ive kaum noch stattfinde. Das heißt natürlich nicht, dass Ive tatsächlich kaum noch eine Rolle spielt. Wie Gruber selbst betont, gibt es widersprüchliche Ansichten in der Apple-Belegschaft. Während einige von einem Rückzug des Chef-Designers ausgehen, zeigen sich andere überzeugt, dass er nach wie vor bei jeder Design-Entscheidung in jedem Produkt nach wie vor das letzte Wort habe.Unzweifelhaft erscheint jedoch, dass Ives größtes Engagement aktuell in einem neuen Feld zu finden ist, nämlich bei Bauwerken. Unter allen Apple-Managern sei Retail-Chefin Angela Ahrendts diejenige mit dem intensivsten Arbeitskontakt zu Ive, so heißt es. Ive ist etwa für die neue Gestaltung der Flagship Stores seit vergangenem Jahr verantwortlich. Erstmals im September 2015 im Brüsseler Stores eröffnet, definieren sich Apples Vorzeige-Geschäfte durch Innenraumpflanzen, Holzmöbel und viel Luftvolumen. Außerdem interessiere sich Ive intensiv für die Gestaltung des neuen Apple-Campus, der in Cupertino aktuell kurz vor der Fertigstellung steht Aus Grubers Äußerungen in seinem Podcast haben einige Zuhörer sogar herausgelesen, dass Ives Rückzug aus dem Tagesgeschäft auf einen baldigen Abschied von Apple hindeute. Gegen diese Interpretation verwahrte sich Gruber aber in einem Blogpost. Seiner Meinung nach deute nichts auf einen Weggang Ives hin. Auch die jüngste Veröffentlichung des Fotobuchs »Designed by Apple in California« deute nicht darauf hin. Da das Buch nur die Design-Geschichte der letzten 20 Jahre beinhalte - also die Zeit von Ives Verantwortung -, gingen viele davon aus, dass dies das Vermächtnis von Ives Zeit bei Apple darstellen solle.Weiterführende Links: