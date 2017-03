Interview: Beats 1 größte Radio-Station der Welt

Beats 1 weltweit größte Radiostation

Vor wenigen Tagen berichtete der Künstler Drake, dass sein Album innerhalb der ersten Woche - allein auf Apple Music - 300 Millionen Mal gestreamt wurde. Nach dieser Erfolgsmeldung gaben auch Apples Manager ein Interview und erklären, wie es zu den hohen Streamingzahlen des Albums kommt.Der erste Punkt, den die Apple-Music-Führungsriege nennt, ist Beats 1. Auf dem Radiosender spielte Apple öfters Lieder des neuen Drake-Albums, was Anwender wohl dazu verleitet hat, sich auch andere Titel des neuen Albus anzuhören. Weiter sei die Zusammenarbeit mit Drake ein essenzieller Grund für den großen Erfolg des Albums.So sagte der Künstler genau, was er bei Apple Music brauche und Apple konnte seine konkreten Wünsche erfüllt. Als Beispiele wären hier die Hintergrundfarbe seiner Apple-Music-Künstlerseite und die Aufmachung und Bewerbung des neuen Albums zu nennen.Zum Start von Apple Music wurde auch Beats 1, der Radiosender von Apple, vorgestellt. Nach einer großen Werbeoffensive zur Einführung des Radiodienstes, ist es eher ruhig um den Sender geworden. Trotzdem sei Beats 1 der weltweit größte Radiosender. Keine andere Station habe mehr Zuhörer als Apples Dienst. Man sei gespannt, wohin die Reise mit Apple Music in den nächsten Jahren gehen wird, so der Schlusssatz.Weiterführende Links: