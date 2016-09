Installation von macOS Sierra: Das sollten Sie beachten

Backup

Update oder Clean Install?

Update

Clean Install

Starten Sie Ihren Computer neu.

Halten Sie beim Aufstarten des Rechners die Befehlstaste und »R« gedrückt. So gelangen Sie in den Wiederherstellungsmodus.

Wählen Sie »macOS erneut installieren«. Notwendig ist eine funktionierende Internetverbindung.

Apple ID

Kompatibilität mit Drittanbietersoftware

Und was braucht man sonst noch?

Der erste Schritt vor jedem größeren Eingriff in die Software Ihres Rechners sollte stets die Anlage einer Sicherheitskopie sein. Am einfachsten ist natürlich Apples mitgelieferte Time-Machine-Funktion, mit der Sie eine Kopie Ihres gesamten Rechners auf einer externen Festplatte anlegen, die sie später gegebenenfalls eins zu eins wieder auf Ihren Rechner zurückholen können. Wenigstens aber sollten Sie Ihre Dateien auf einem anderen Datenträger als Kopie vorliegen haben, damit sie bei einem Problem nicht gänzlich verloren sind.Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, macOS Sierra auf den Mac zu bekommen. Der weitaus komfortablere Weg führt über den Mac App Store. Hier wird Sierra als einfaches Update angeboten. Mindestvoraussetzung für das laufende System ist Apple zufolge übrigens OS X 10.7.5 Lion. Wer also eine noch ältere Systemvariante trägt, sollte zuerst auf eine der folgenden Systeme aktualisieren, bevor er macOS Sierra aufspielen kann: OS X Lion, OS X Mountain Lion, OS X Mavericks, OS X Yosemite oder OS X El Capitan. Wenn Sie mehrere Rechner mit dem neuen System ausstatten wollen, lohnt sich es gegebenenfalls, für macOS Sierra einen Installations-USB-Stick anzulegen. Wie das geht, haben wir in diesem Artikel für Sie beschrieben: Die Alternative zum Update über den Mac App Store stellt der sogenannte »Clean Install« dar. Dabei wird der Computer vollständig neu formatiert und mit Sierra neu aufgesetzt. Der Vorteil hier: Nicht mehr benötigte Präferenzen und Systemdateien bleiben nicht als Software-Leichen, bzw. Müll auf dem System zurück (deswegen auch die Bezeichnung »Clean« Install). Der Nachteil: Es ist etwas komplizierter:Zum Download von macOS Sierra aus dem Mac App Store benötigen Sie eine Apple ID . Ein solcher Account lässt sich kostenfrei anlegen, zum Beispiel direkt über den Mac App Store. Mit der Apple ID kann man alle Käufe in Apples Online Store, App Store oder iTunes Store abwickeln. Falls keine Zahlungsinformationen angegeben werden sollen (wenn man zum Beispiel nicht möchte, dass die Daten bei Apple gespeichert sind), so lässt sich einfach ein iTunes-Geschenkgutschein im freien Handel erwerben und die Gutschrift zur Zahlung nutzen.Über die Apple ID lässt sich macOS Sierra auch beliebig oft erneut herunterladen; so zum Beispiel, wenn die Installation auf dem Zweit-, Dritt- und Viert-Mac vorgenommen werden soll. Das ist ganz einfach: in den Mac App Store einloggen, die Liste der bisherigen Einkäufe aufrufen, El Capitan herunterladen und dann auf einem weiteren Mac installieren.Dieser Punkt ist nicht allgemein zu beantworten. In der Regel dürfte das Update keine Probleme bei der Funktionalität von Software verursachen. Einige abgelaufene OS-X-Technologien werden aber nicht mehr unterstützt, weshalb lange nicht aktualisierte Programme womöglich nicht mehr unter macOS Sierra laufen werden. Wer also auf bestimmte Programme angewiesen ist, sollte sich auf jeden Fall vorher beim Hersteller informieren, ob die Software auch auf dem neuesten System ausführbar ist. Der Großteil der Programme wird auch ohne spezielle Anpassungen funktionieren, teilweise sogar mit automatischen Neuerungen wie den systemweiten Tabs (siehe ). Viele Anbieter haben in den letzten Monaten bereits neue Versionen veröffentlicht, die für Sierra optimiert sind. Man sollte also zur Sicherheit vor dem System-Update nochmal alle verfügbaren Programm-Updates fahren.Wenn die oben geschilderten Anforderungen zutreffen, steht der Installation von El Capitan nichts mehr im Wege. Höchstens die Geschwindigkeit der Internet-Anbindung: Wohnt man auf dem Dorf und kommt nicht in den Genuss von schnellem DSL, so werden die mehreren Gigabyte Download zu einer Geduldsprobe. In diesem Fall sollten Sie sich für den Download ein anderes Netzwerk suchen; zum Beispiel bei einem Bekannten oder in einem Apple Store.