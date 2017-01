Die Foto-Sharing-Plattform Instagram hat in den letzten Wochen immer wieder neue Funktionen implementiert. So erhielten Nutzer Ende letzten Jahres einen neuen Live-Streaming-Dienst und neue Smileys. Jetzt wird es aber für Besitzer des iPhone 6s, iPhone SE und iPhone 7 spannend - mit dem nächsten Update werden auch Live Fotos unterstützt.So können iOS-Nutzer nach dem Update Live Fotos als "Boomerangs" hochladen. Also als Fotos, die sich ähnlich wie GIFs vor und zurück bewegen. Nutzer neuerer iPhones können diese dann mit 3D Touch steuern. Weiter unterstützt der Dienst nun auch Fotos mit höherem Farbumfang. Instagram erweitert sein Netzwerk momentan ständig um neue Funktionen, um mit dem großen Konkurrenten Snapchat gleichauf zu sein.Instagram ist kostenlos im iOS App Store erhältlich. Man benötigt mindestens iOS 8.0 sowie 74,7 MB freien Speicherplatz. Eine Apple Watch App ist ebenfalls verfügbar.Weiterführende Links: